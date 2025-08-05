GABAS TA TSAKIYA
1 minti karatu
Motocin kaya na Turkiyya sun isa kan iyakar Gaza
Motoci 165 na Ƙungiyar Agaji ta Red Crescent ta Turkiyya ɗauke da ton 3,000 na abinci - wanda zai ciyar da mutum 50,000 na tsawon wata guda - sun isa Mashigar Rafah a Masar domin kai su Gaza na Falasɗinu.
Motocin kaya na Turkiyya sun isa kan iyakar Gaza / TRT Afrika Hausa
5 Agusta 2025

Taimakon dai ya zo ne a daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara ƙaƙaba wa Falasɗinawa yunwa da kuma ci gaba da kai hare-hare a yankunansu, inda kungiyar ta buƙaci da a tsagaita wuta da kare fararen hula da ma'aikatan agaji.

