Ana sa ran Rwanda da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo (DRC) za su sanya hannu kan wata yarjejeniya a Washington ranar Jumma’a don kawo ƙarshen rikicin da ya janye asarar rayukan dubban mutane a gabashin DRC.

Ministocin harkokin wajen Rwanda da DRC za su sanya hannu kan yarjejeniyar a Washington a gaban Sakataren Harkokin Waje Marco Rubio, kamar yadda Mai Magana da Yawun Ma’aikatar Harkokin Wajen Amurka, Tommy Pigott, ya bayyana.

Fadar White House ta kuma bayyana cewa Shugaba Trump zai gana da ministocin harkokin wajen a Ofishin Shugaban Ƙasa.

A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa kafin sanya hannun, ƙasashen uku sun ce yarjejeniyar za ta haɗa da “girmama ikon ‘yancin iyakokin ƙasashen da hana tashin hankali” da kuma ƙwace makamai daga dukkan “kungiyoyin da ba na gwamnati ba.”

Hare-haren M23

A ƙarshen shekarar 2021, Ƙungiyar ‘yan tawaye ta M23 ta ƙaddamar da wani sabon hari wanda ya ƙara tsananta a farkon wannan shekara, inda ta mamaye manyan yankuna ciki har da birnin Goma na gabashin DRC.

Gwamnatin Kinshasa ta daɗe tana zargin cewa M23 tana samun goyon bayan soji daga Rwanda.

Rwanda ta musanta bayar da goyon baya kai tsaye ga ‘yan tawaye amma ta nemi a kawo ƙarshen wata kungiya mai ɗaukan makamai, wato Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR).

An cim ma yarjejeniyar ne da sa hannun Qatar, da suke yawan haɗaka da Amurka, da Massad Boulos, wani ɗan kasuwa Ba’amurke ɗan asalin Lebanon, kuma surukin ɗiyar Trump, Tiffany, wanda shugaban ya naɗa a matsayin babban mai ba da shawara kan harkokin Afirka.

Sanarwar ta kuma yi magana kan “tsarin haɗin kai na tattalin arzikin yankin” da wani taro da za a gudanar nan gaba a Washington wanda zai haɗa Shugaba Trump, da Shugaban Rwanda Paul Kagame da Shugaban DRC Felix Tshisekedi.

‘Lambar yabo ta zaman lafiya’

Shugaba Donald Trump ya yi alfahari da diflomasiyyar da ta kai ga cim ma yarjejeniyar kuma ya yi ƙorafi a fili cewa bai samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ba.

Ana yawan sanya alamar tambaya kan yarjejeniyar saboda rashin fayyace abubuwa ciki har da ɓangaren tattalin arziki, yayin da gwamnatin Trump ke son yin gogayya da China da kuma cin gajiyar arzikin ma’adinai mai yawa a gabashin DRC mai fama da rikici.

A ranar Alhamis, kafar labarai ta Africa Intelligence ta ruwaito cewa yarjejeniyar tana bukatar Rwanda ta janye “matakan kariya” nata kuma DRC ta kawo karshen duk wata alaka da FDLR.

Ministan Harkokin Wajen Rwanda Olivier Nduhungirehe ya musanta rahotannin a wani rubutu a X.

“A gaskiya, kalmomin ‘Rwanda Defense Force’, ‘Rwandan troops’ ko ‘janyewa’ ba su bayyana a cikin takardar ba,” in ji shi.

Ministar Harkokin Wajen Congo Therese Kayikwamba Wagner, a wata ziyara da ta kai Washington a watan Afrilu don farfaɗo da tattaunawa kan yarjejeniyar, ta ce ya kamata a tilasta wa Rwanda ta janye daga ƙasarta, wadda ta sha fama da yaƙi tsawon shekaru da dama.

Amurka ta dage kan yarjejeniyoyin ma’adinai da ƙasashen biyu a matsayin sharadi don shiga tsakani wajen samar da zaman lafiya.