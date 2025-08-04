WASANNI
1 minti karatu
Shugaban Nijeriya ya ba da kyautar dala $100,000 da lambar yabo ga 'yan wasan D’Tigress
Shugaban Nijeriya, Bola Ahmed Tinubu ya ayyana kyautar dala $100,000 da lambobin yabo ga kowace ‘yar wasan tawagar Nijeriya ta ƙwallon kwando ta mata, wato D’Tigress.
Shugaban Nijeriya ya ba da kyautar dala $100,000 da lambar yabo ga 'yan wasan D’Tigress
4 Agusta 2025

Shugaban Nijeriya, Bola Ahmed Tinubu ya ayyana kyautar dala $100,000 da kuma lambar yabo ga duka ‘yan wasan tawagar mata ta ƙwallon kwando ta ƙasar, wato D’Tigress.

Sannan an bai wa kowane jami’an horar da ƙungiyar dala $50,000.

Tawagar ce ta lashe gasar ƙwallon kwando ta Afirka, ta 2025, wato FIBA AfroBasket, wanda shi ne karo na biyar a jere da ta samu wannan nasara.

Shugaban ya samu wakilcin mataimakinsa, Kashim Shettima a bikin tarbar ‘yan wasan da aka yi a fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock da ke birnin Abuja ranar Litinin.

recommended

Tawagar ƙarƙashin kocin tawagar, Rena Wakama ta samu kyakkyawar tarba daga Kashim Shettima, tare da mai ɗakin shugaban ƙasa, Oluremi Tinubu, da shugaban ma’aikatan fadar shugaban ƙasa, Femi Gbajabiamila.

A ranar Lahadi ne ‘yan matan suka doke takwarorinsu na Mali da ci 78–64 a gasar da aka kammala a filin wasa na Palais des Sports de Treichville da ke birnin Abidjan na Ivory Coast.

A kwanakin da suka gabata ma Shugaba Tinubu ya yi makamancin wannan kyautar ga ƙungiyar mata ta ƙwallon ƙafa, ta Super Falcons wadda ta lashe kofin Afirka na WAFCON a birnin Rabat na Morocco.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us