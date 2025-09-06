Komawa amfani da tashoshin makamashi mai basira da za a iya sabuntawa yana sauya yadda zake aiki da makamashi na duniya, amma kuma yana shigowa da haɗura kamar ɗauke wuta da barazanar intanet da kuma ƙarin dogaro kan sabuwar fasaha, in ji wani sabon rahoto da Cibiyar Nazarin Tsaro ta Turkiyya (MIA) ta wallafa
Rahoton wanda ta wallafa ranar Jumma’a da taken “Tsaron Makamashi da kuma sauyin dijital na kare Yanayi: Sauyi zuwa makamshi mai basira da ba ya ɗauke da hayaƙi mai gurɓata yanayi”, ya bayyana cewa yayin da fasaha mai basira da kuma tashoshin makamashi maras hayaƙi mai gurɓata yanayi suke ƙunshe da yiwuwar cire hayaƙin daga tattalin arziƙi da kuma rage dogaro kan mai, suna da tsare-tsaren makamashi da aka saba da su har maƙaura.
“Babu tabbacin iya dogara da tashoshin makamashi,” in ji rahoton.
“Yayin da muke ƙara matsawa zuwa ƙarin kaso na makamashin da za a iya sabuntawa da kuma ƙarin amfani da komfuta da tabbatar da ɗorewa ya zama ɗaya daga cikin muhimman ƙalubalen lokacinmu.”
Kira a farga
Raunin wannan sauyin ya bayyana ƙarara ne ranar 28 ga watan Afrilun shekarar 2025 a lokacin da aka samu gagarumar ɗaukewar wuta daga ƙasar Sifaniya wadda ta yi tasiri kan ƙasashen Portugal da Faransa inda ta tsunduma miliyoyin mutane cikin duhu na tsawon sa’o’i 10.
Matsalar mai tasiri sosai ta sa dubban mutane sun maƙale a cikin jiragen ƙasa na cikin gari da tashoshin jiragen sama da tashoshin jiragen ƙasa. Tsare-tsaren biyan kuɗi sun katse, asibitoci sun taƙaita karɓar masu buƙata ta gaggawa kuma yankuna da dama sun ayyana dokar ta-ɓaci.
Masu sharhi sun ayyana wani dalili mai ƙwari: kason makamashin da za a iya sabuntawa a cikin tsarin makamashin Sifaniya ya kai kashi 78 cikin 100, sama da kashi 70 cikin 100 da aka ba da shawarar yi.
Rashin isasshen ajiya ya ƙara ruruta raunin tsarin, lamarin da ya tayar da ɗaukewar wutar da yawa.
“Wannan ɗaukewar wutar gargaɗi ne,” in ji rahoton.
“Idan ba a samu dabarun kariya da aka sabunta da kuma kayan aiki masu juriya ba, barazanar rugujewar tsare-tsare za ta ci gaba da fitowa.”
Ababen da makamashi mai basira zai iya samar da haɗuransa
Makamashi mai basira — da ya ƙunshi ƙirƙirarriyar basira da intanet na ababe da kuma bayyana alƙaluma — suna da muhimmanci a juyin juya halin kare muhalli na dijital. Ta hanyar daidaita nema da samarwa da hasashen yanayin amfani da shi da kuma gyra ingancin makamashi, waɗannan tsare-tsaren suna yiwuwar samar da tsarin makamashi mai ɗorewa da kuma daidaituwa.
Sai dai kuma, “basira” ba dole ne ta kasance tsararriya ba, in ji rahoton.
Da ƙarin sa haɗewar ababe ta intanet, ana samun ƙarin yiwuwar hare-haren intanet, shigar da bayanai na ƙarya da kuma da kuma manhajar hari ta intanet da za ta iya durƙusar da yankuna gaba ɗaya.
Domin warware wannan barazanar, rahoton ya ba da shawarar tsarin gano matsala mai amfani da ƙirƙirarriyar basira da tsarin aika bayanai kaikaice da kuma da kuma hanyoyin kariya na muhimman ayyukan tashoshin makamshi.
Yayin da duniya ke ƙara zafi kuma ake samun haɗɗuran yanayi — guguwa mai iska da ambaliya zuwa fari — suna ƙarfafa barazanar makamashi.
Hanyoyin samun makamshin da ake iya sabuntawa irin su hasken rana da iska, duk da cewa suna da muhimmanci wajen kawar da iska mai gurɓata muhalli, suna kasance mara ɗorewa kuma masu dogaro kan yanayi.
Domin tsayar da samar da makamshi a lokacin da buƙata ta ƙaru cikin ƙanƙanin lokaci, wasu ƙasashe suna ƙoƙarin farfaɗo da tashoshin nukiliyarsu a matsayin wurin ajiyar ko ta kwana, lamarin da ya nuna wani sauyi mai ce-ce-ku-ce, amma mai bi da abubuwa yadda hali ya yi.