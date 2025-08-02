NIJERIYA
Ambaliyar ruwa ta kashe mutum 165 a Nijeriya a bana – NEMA
Hukumar NEMA ta bayyana cewa ambaliya a shekarar nan ta 2025 ta yi sanadiyyar mutuwar mutane 165, da ɓacewar 82, tare da shafar mutane fiye da 119,000 a jihohi 19 na Nijeriya.
A cewar hukumar, yara da mata ne wannan bala’in ya fi shafa. / Others
Hukumar Bayar da Agajin Gaggawa ta Nijeriya (NEMA) ta ce aƙalla mutane 165 ne suka rasu, 82 suka ɓace sakamakon ambaliya a bana,

NEMA ta bayyana haka ne a ranar juma’a a wata ƙididdiga da ta fitar. Hukumar ta ce ambaliyar ta bana ta shafi aƙalla mutum 119,791 a bana.

Hukumar ta kuma bayyana cewa mutane 138 sun samu raunuka iri-iri, 43,936 sun rasa matsugunansu, gidaje 8,594 da gonaki 8,278 ne ambaliya ta shafa a cikin ƙananan hukumomi 43 da ke jihohi 19.

A cewar hukumar, yara da mata ne wannan bala’in ya fi shafa.

Ta ce, “Yara 53,314, mata 36,573, maza 24,600, tsofaffi 5,304 da kuma mutane 1,863 masu nakasa ne ambaliya ta shafa a bana.”

Jihohin da suka fi yawan waɗanda ambaliya ta shafa sun haɗa da Imo, Rivers, Abia, Borno da Kaduna.

A halin yanzu, jihohi 19 da ambaliya ta shafa sun haɗa da: Abia, FCT, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bayelsa, Borno, Edo, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Kogi, Kwara, Neja, Ondo, Rivers da Sakkwato.

