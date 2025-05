Kamfanin samar da wutar lantarki na Sudan ya ce hare-haren jirage mara matuƙa da rundunar RSF ta ƙaddamar sun lalata tashar samar da lantarki ta Merowe, lamarin da ya janyo rashin wuta a jihar Arewa (Northern State).

“Rundunar RSF ta kai hari kan tashar samar da wuta ta Merowe da jirage mara matuƙa, inda suka lalata taransifoma mai ba da wuta ga jihar Arewa (Northern State), lamarin da ya janyo ɗaukewar wuta gaba ɗaya,” kamar yadda kamfanin samar da lantarki na Sudan ya bayyana a wata sanarwa ranar Asabar.

Kamfanin ya yi gargaɗin cewa “kai hari kan ababen samar da wuta a-kai-a-kai na mummunan tasiri kan samar da ababen more rayuwa da kuma rayuwar fararen-hula na yau da kullum.”

Shi kuwa reshe na 19 na rundunar sojoin ƙasa na Sudan a yankin Merowe ya bayyana cewa ya yi nasarar kakkaɓo jirage mara matuƙan rundunar RSF da ke neman kai hare-hare hedikwatarta da kuma madatsar ruwa ta Merowe da ke kusa.

“Mun yi nasarar harbo wasu jirage mara matuƙa da mayaƙan RSF suka tura kafin su kai ga inda za su kai hari. Waɗannan hare-haren da suke kaiwa kan ababen more rayuwa na fararen-hula ba za su yi nasarar cim ma manufofinsu ba,” in ji sojin a wata sanarwa, tana mai jaddada matakan da take ɗauka na tsare muhimman wurare.

Waɗanda suka mutun sun kai kimanin 130,000

Wannan wani ƙarin mataki ne na kai hari kan madatsar ruwan samar da lantarki na Merowe da ke kan Kogin Nilu a jihar Arewa (Northern state), wadda ke da nisan kilomita 350 arewa da Khartoum.

Rundunar RSF ba ta fitar da sanarwa nan-take ba game da lamarin.

A cikin makonnin nan, ikon RSF na raguwa cikin sauri yayin da sojin Sudan ke samun galaba a kansu a jihohi kamar Khartoum da Al-Jazira da White Nile da North Kordofan da Sennar da kuma Blue Nile.

Sojin ƙasar da rundunar RSF suna fafatawa a yaƙi tun watan Afrilun shekarar 2023, lamarin da ya kashe sama da mutum 20,000 tare da raba mutum miliyan 14 da gidajensu, in ji MDD da kuma hukumomi na cikin gida.

Bincike daga jami’o’in Amurka, kuwa sun yi ƙiyasin cewa yawan mutane da suka mutu ya kai kimanin 130,000.

Ƙasashen duniya da MDD sun yi kira da a kawo ƙarshen yaƙin, suna gargaɗin cewa lamarin zai janyo bala’i yayin da miliyoyin mutane ke fuskantar yunwa da mutuwa saboda ƙarancin abinci.

Rikicin ya shafi jihohi 13 cikin jihohin Sudan 18.