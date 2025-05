Ma'aikaciyar jinya 'yar Ghana Naomi ta lashe kyautar $250,000 a Dubai

An karrama wata ma’aikaciyar jinya ‘yar Ghana da take fafutukar ganin an samar da daidaito a kula da lafiyar masu fama da cutar kansa da lambar yabo da nas ɗin da ta fi kowa ta 2025 Aster Guardians Global Nursing Award ta duniya.