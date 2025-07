Wani rahoto daga jaridar The Washington Post a ranar Lahadi ya bayyana cewa, wata tattaunawar sirri wadda aka saurara tsakanin manyan jami’an Iran ta nuna cewa hare-haren sojin Amurka kan shirin nukiliyar Iran ba su yi mummunan barna kamar yadda aka zata ba.

Bayanan sirri da aka samu sun nuna cewa jami'an Iran suna tattaunawa a ɓoye kan dalilin da ya sa hare-haren da Shugaban Amurka Donald Trump ya bayar da umarni ba su yi ɓarna sosai ba kamar yadda aka yi hasashe, in ji jaridar, tana ambato mutane huɗu da suke da masaniya a kan batun sosai.

Duk da haka, wani babban jami'in leƙen asirin Amurka ya shaida wa jaridar cewa wani saƙo guda na bayanan sirri ba zai iya bayar da cikakkun bayanai ba kan sauran bayanan sirrin. Jami'in ya yi gargaɗi cewa kira guda na waya ba zai yi daidai da cikakken binciken da aka samu daga ɓangarori da dama ba.

Trump da Sakataren Tsaro Pete Hegseth, tare da wasu manyan jami'ai, sun dage kan cewa hare-haren sun "lalata gaba ɗaya" wuraren haɓaka nukiliyar Iran.

A gefe guda kuma, Ma'aikatar Harkokin Wajen Iran ta amince cewa an samu mummunar ɓarna, amma ta ce an riga an kwashe muhimman kayan kafin hare-haren, wanda ya rage illar dogon lokaci.

Trump, a nasa ɓangaren, ya musanta iƙirarin kwashe kayan, yana cewa: “Ba su kwashe komai ba. Ba su yi tsammanin abin da muka yi zai yiwu ba.”

Wani binciken farko na leken asirin Amurka, wanda jaridun CNN da The New York Times suka ruwaito, ya nuna cewa hare-haren na iya jinkirta shirin nukiliyar Iran na tsawon watanni kaɗan kawai — ra'ayi da Fadar White House ta musanta.

Daraktan CIA, John Ratcliffe, ya ce "sabbin bayanai" sun gano cewa hare-haren sun yi "mummunar barna" da zai ɗauki shekaru kafin a sake gina su.