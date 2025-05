Shugaban Nijeriya Bola Ahmed Tinubu ya jaddada muhimmancin bin doka da oda a Jihar Ribas domin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da ci gaba.

Tinubu ya faɗi hakan ne a yayin da yake jawabi ga shugabannin siyasa na yankin Kudu-maso-Kudu a ranar Talata a Abuja, kamar yadda wata sanarwa da mai taimaka wa Shugaban Kasar na musamman kan watsa labarai, Bayo Onanuga ya wallafa a shafin X.

A yayin taron da wakilai da shugabannin Neja Delta ƙarƙashin ƙungiyar Pan-Niger Delta Forum (PANDEF), shugaban Nijeriyar ya nanata cewa mutunta ɓangaren shari’a na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da dimokuradiyya da samar da zaman lafiya.

Ya shawarci shugabannin da su kasance masu zurfin tunani da rashin son-kai da kuma mai da hankali kan hangen nesa na ceto yankin, a siyasance da tattalin arziki, ta hanyar dagewa wajen mutunta dokokin shari’a na kundin tsarin mulkin kasar.

“Ina tare da ku da yardar Allah, ina godiya da goyon bayanku, addu’o’inku da damuwarku. Ba zan iya yin ƙorafi ba, ni na yi yakin neman zaben wannan mukami kuma na nemi aikin, dole ne in yi shi da zuciya daya, duk runtsi. Zan tabbatar mun cim ma alkawuranmu da manufofinmu,” in shi Shugaban Ƙasar.

“Na dade ina bibiyar rikicin Rivers”

Tinubu ya shaida wa wakilan ƙungiyar PANDEF cewa ya daɗe yana bibiyar rikicin Jihar Rivers, inda ya yi kira ga shugabannin da su zama masu bin dokokin kundin tsarin mulki.

“Tabbas Neje Delta ita ce kazar da ke yi mana ƙwan zinare. Dole mu kula da kazar nan; in ba haka ba za mu rasa ƙwan zinaren. Na samu saƙonku da damuwarku, musamman kan Jihar Rivers, na daɗe ina bibiyar batun. Na ga rikicin ya dade yana ci kafin na shiga tsakani.

"Mun cim ma yarjejeniya, a rubuce, kuma duka bangarorin biyu sun sanya hannu."

Shugaba Tinubu ya ce dole ne masu ruwa da tsaki su yi sadaukarwa domin jihar ta ci gaba ta hanyar amincewa da bin Kundin Tsarin Mulki.

Ya kuma buƙace su da su bi umarnin da kotu ta bayar a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci.

“Wannan al’umma ce da doka take tafiyar da ita, bai kamata in kasance a nan a matsayina na Shugaban kasa ba tare da bin doka ba, ina da ƙwarin gwiwa a bangaren shari’armu, muna da fata, ɗan’adam na iya yin kura-kurai, amma da zarar kotu ta yi magana, to zance ya ƙare.

Ya ƙara da cewa "Don Allah ku koma gida ku taimaka wajen aiwatar da hukunce-hukuncen kotuna cikin ƙanƙanin lokaci. Zan taimaka ta inda ya dace. Kuma ku taimaka! Ku shiga tsakani a sarari da a ɓoye ku ba wa gwamna shawara, ku bi tafarkin zaman lafiya da kwanciyar hankali”.

Sannan Shugaban Ƙasar ya umarci wakilan yankin da su koma gida su tabbatar da zaman lafiya, yana mai cewa a duk lokacin da suke buƙatar sa hannunsa a wani abu, to kar su yi ƙasa a gwiwa wajen gaggawar shaida masa.

Al’ummar Jihar Rivers ba za su sha wahala ba saboda dimokuradiyya. Mun yi aiki tare a kai. Ba za su sha wahala ba. Dole ne a kare su."

Rikicin siyasar Jihar Rivers ya daɗe yana ruruwa, inda ake takun-saƙa tsakanin Gwamna Siminalayi Fubara da kuma wanda ya gada, Nyesom Wike.

Masu sharhi kan al’amuran siyasa sun sha cewa zai yi wahala a samu sulhu mutanen biyu sakamakon rikice-rikicen siyasar da kullum ke ƙara raba kansu wanda har a wasu lokuta ya janyo rushe ginin majalisar dokoki, da ficewar kwamishoni daga gwamnati da kuma rufe ofisoshin shugabannin ƙananan hukumomi 23 na jihar.

Kotu a lokuta daban-daban ta yi shari’o’i tare da yanke hukunci a kan dambarwar da aka dinga shigarwa gabanta kan batun kasafin kudi da kason kudin jihar na wata-wata.