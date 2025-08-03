NIJERIYA
2 minti karatu
Ma'aikatan jinya a Nijeriya sun dakatar da yajin aikin gargaɗi
Wata sanarwa da ƙungiyar National Association of Nigeria Nurses and Midwives ta fitar ta ce gwamnati ta saurari ƙorafinsu kuma ta faɗi "lokacin" da za ta cika alƙawuran da ta ɗauka, sai dai ta ce za ta sanya ido sosai don ganin ko za ta ɗauki mataki
Ma'aikatan jinya a Nijeriya sun dakatar da yajin aikin gargaɗi
Ma'ikatan jinya a Nijeriya sun koka kan rashin ingantaccen albashi / Nigerian Government
3 Agusta 2025

Ma’aikatan jinya na asibitocin gwamnatin Nijeriya ranar Asabar sun dakatar da “yajin aikin gargaɗi” na kwana bakwai da suka soma bayan sun cim ma yarjejeniya da hukumomin ƙasar waɗanda suka yi alƙawarin biyan buƙatunsu.

Wata sanarwa da ƙungiyar National Association of Nigeria Nurses and Midwives ta fitar ta ce gwamnati ta saurari ƙorafe-ƙorafensu kuma ta bayyana "lokacin" da za ta cika alƙawuran da ta ɗauka, sai dai ƙungiyar ta ce za ta sanya ido sosai don ganin ko za a cika alƙawuran.

Ma’aikatan jinya sun tsunduma yajin aiki ne ranar Laraba 30 ga watan Yuli, inda suka yi barazanar mayar da shi na dindindin muddin gwamnatin ba ta biya buƙatunsu ba a cikin kwana bakwai.

Sun buƙaci a ƙara musu albashi da samar da ƙarin ma’aikata a fannin jinya da kuma kyautata yanayin aikinsu.

recommended

Ƙungiyar ma’aikatan jinyar ranar Juma’a ta gana da Ministan Kiwon Lafiya da Walwala na Nijeriya Farfesa Ali Pate da takwaran aikinsa na Ƙwadago da Samar da Ayyuka, Muhammad Dingyadi.

Tun da farko Farfesa Pate ya sanar da cewa ma’aikatan jinyar sun janye yajin aikin bayan ganawar tasu, sannan ya sha alwashin cewa gwamnati za ta ɗauki mataki kan ƙorafe-ƙorafen da suka gabatar mata.

Kazalika a ganawar an amince cewa ba za a hukunta duk wani ma’aikacin jinya da ya shiga yajin aikin ba.

MAJIYA:Nigerian Government
Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us