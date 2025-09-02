Kamfanoni biyar daga Turkiyya sun kasance cikin jerin kamfanonin tsaro mafiya daraja guda 100 a duniya a shekarar 2025, kamar yadda aka bayyana a jerin Defence News' Top 100.
Aselsan shi ne kamfanin tsaro mafi daraja daga Turkiyya a jerin, inda ya zo na 43 tare da samun kuɗaɗen shiga na kayayyakin tsaro da suka kai dala biliyan 3.54.
A gefe guda, Kamfanin Turkish Aerospace Industries (TAI) ya zo na 47, Roketsan na 71, Asfat na 78, yayin da MKE ya zo na 80.
TAI ya ƙara hawa matakai uku idan aka kwatanta da jerin na shekarar da ta gabata, ASFAT ya ƙara matakai 16, yayin da MKE ya ƙara hawa matakai hudu.
Baya ga haka, cikin kamfanoni goma mafi daraja a jerin, shida sun fito ne daga Amurka, biyu daga China, yayin da ɗaya ya fito daga Birtaniya, ɗaya kuma daga Faransa.
Lockheed Martin ya ci gaba da zama a matsayi na farko tare da kuɗaɗen shiga na tsaro da suka kai dala biliyan 68.39, sai RTX da China Aerospace Science and Industry Corporation suka biyo baya.
Northrop Grumman ya zo na hudu, General Dynamics na biyar, yayin da BAE Systems ya zo na shida.
Boeing ya zo na bakwai, China State Shipbuilding Corporation Limited na takwas, L3Harris Technologies na tara, sai Thales ya zo na goma.
Jerin ya ƙunshi kamfanoni 48 daga Amurka, shida daga Birtaniya, biyar daga Turkiyya, Faransa, da China, hudu daga Jamus, sai uku daga Koriya ta Kudu da Isra'ila.