Sharhi kan rahoton MSF na yadda yunwa ke ajalin yara a Katsina
Wani rahoto na baya-bayan nan na Kungiyar Agaji ta Médecins Sans Frontières dangane da matsalar rashin abinci da yara suke fuskanta a arewacin Nijeriya ya ƙara fito da girman matsalar da ake ciki a yankin.
16 awanni baya
Rahoton wanda kungiyar agajin ta fitar a karshen watan jiya ya ce yankin arewacin Nijeriya yana fuskantar matsananciyar matsalar karancin abinci.