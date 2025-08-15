An yi arangama a wurin zanga-zangar kyamar gwamnatin Serbia
Magoya bayan Jam'iyyar Serbian Progressive Party (SNS) mai mulki sun riƙa jifan masu zanga-zangar ƙyamar gwamnati a birnin Novi Sad ranar Laraba, 13 ga watan Agusta lamarin da ya tilasta wa 'yan sanda shiga tsakani.
A Belgrade babban birnin ƙasar, masu zanga-zanga sun yi arangama da 'yan sanda waɗanda suka yi yunƙurin hana su tunkarar ofisoshin Jam'iyyar SNS.