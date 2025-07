Ministan Harkokin Wajen Turkiyya, Hakan Fidan, ya jaddada buƙatar samun yarjejeniya tsakanin Iran da Amurka, ganin cewa duka ɓangarorin suna da niyyar shiga tattaunawa bayan shafe lokaci ana hare-haren ta sama da rikici.

Dangane da rikicin da ya fara da hare-haren Isra'ila kan Iran, Fidan ya ce, “Kamar yadda kuka sani, muna bin dukkan abubuwan da ke faruwa a yankin sosai kuma muna da ruwa da tsaki a ciki. Sau da yawa, a matsayin masu shiga tsakani. Domin yana cikin muradunmu da na yankinmu cewa a guji ɓarkewar yaƙi kuma a kawo karshen waɗanda ake yi.”

Ya bayyana cewa a makon farko na hare-haren kan Gaza ya ce, “Yaki tsakanin Iran da Isra'ila yana zuwa,” yana mai cewa, “Harin Isra'ila kan Iran ya sanya Iran cikin matsayin kare kanta bisa doka, kuma ya bayyana cewa Isra'ila ba ta da karfi kamar yadda take ikirari wajen lalata karfin nukiliyar Iran.” Wannan ya bayyana gaskiyar lissafinta.”

Fidan ya ƙara da cewa matakan siyasa na cikin gida da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ɗauka sun taka rawa a siyasar ƙasashen waje ta Isra'ila.

“An dakatar da wannan yakin na dan lokaci bayan kwana 12, amma an tsagaita wuta bisa zaton cewa an lalata karfin nukiliyar. Yankin yana bukatar kasancewa cikin shiri kan yiwuwar karya yarjejeniyar tsagaita wutar da sake dawowar hare-hare,” in ji Fidan.

‘Babbar asara’

Fidan ya jaddada cewa yakin ya jawo babban asara, ba kawai ga ƙasashen biyu ba har ma ga yankin baki ɗaya, yana mai cewa, “Kamar yadda kuka sani, akwai tazarar fiye da kilomita 1,000 tsakanin ƙasashen biyu, kuma babu iyaka. Saboda haka, yaƙi ne da ya ƙetare iyakoki kuma ya shafi ƙasashe daban-daban. A halin yanzu abubuwa sun lafa, amma don tabbatar da cewa wannan ya zama na dindindin, akwai bukatar yarjejeniya tsakanin Iran da Amurka.”

Fidan ya bayyana cewa batun nukiliya wani bangare ne kawai na abin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Iran, kuma akwai wasu abubuwa da ke cikin lamarin.

“A bayyane yake cewa sakamakon aikin soja da Amurka ta gudanar, an lalata manyan cibiyoyin nukiliya na Iran sosai kuma ba za su iya aiki ba,” in ji shi.

Fidan ya amince cewa an samu “babban rauni” ga shirin nukiliyar Iran, yana mai cewa akwai “bayyanannen rauni mai tsanani” ga shirin nukiliyar.

Fidan ya mayar da martani kan tambaya game da rade-radin cewa ya samu kiran waya daga Sakataren Harkokin Wajen Amurka Marco Rubio a daren da Isra'ila ta kai hari kan Iran, yana mai cewa “ian yi irin wannan tattaunawar.”

Ya ce Amurka ta bayyana cewa “tun da ba su shiga cikin harin ba, ba su da hannu a ciki, saboda haka ba sa son Iran ta kai musu hari, kuma idan ta yi, za su mayar da martani sosai.” Ya kuma ce Amurka ta ambaci “wasu batutuwa dangane da damuwarsu kan tsaron Amurkawa a yankin.”

Fidan ya ce Amurka ta tuntubi Iran sannan ta bayyana cewa “Amurka ba za ta taka rawa ba idan aka kai hari, saboda haka ba sa son Amurka ta shiga cikin wani yanayi da zai jawo su cikin yakin, suna aiki a matsayin masu shiga tsakani.”

Dangane da ikirarin cewa Trump da Shugaban Iran Masoud Pezeshkian za su gana a Turkiyya, Fidan ya ce, “Bari na ce wani abu: Saboda amincewa da jagorancin shugabanmu, an kawo shawarwari da yanayi mafi ci gaba, amma ba zan yi tsokaci a kansu ba.”