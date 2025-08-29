AFIRKA
1 minti karatu
Ambaliyar ruwa ta shafi fiye da mutum 110,346 — Gwamnatin Nijar
Kanar-Manjo Salissou Mahaman Salissou ya bayyana cewa ambaliyar ruwa ta bana ta shafi unguwanni 551 da ƙananan hukumomi 95 da kuma iyalai 15,177 a faɗin ƙasar Nijar.
Ambaliyar ruwa ta shafi fiye da mutum 110,346 — Gwamnatin Nijar
Ministan kayayyaki da ababen more rayuwa na ƙasar, Kanal-Manjo, Salissou Mahaman Salissou, ya bayyana halin da ake ciki kan ambaliya a ƙasar / ANP
29 Agusta 2025

Aƙalla mutum 110,346 ne ambaliyar ruwa ta shafa a cikin jihohi takwas na Jamhuriyar Nijar zuwa ranar 28 ga watan Agusta, a cewar gwamnatin ƙasar.

Ministan kayayyaki da ababen more rayuwa na ƙasar kuma mataimakin shugaban kwamitin hana ambaliya na Nijar, Kanal-Manjo, Salissou Mahaman Salissou, ne ya bayyana wannan a lokacin da yake jagorantar zaman kwamitin a Yamai ranar Alhamis.

Kanar-Manjo Salissou Mahaman Salissou ya bayyana cewa ambaliyar ruwa ta bana ta shafi unguwanni 551 da ƙananan hukumomi 95 da kuma iyalai 15,177 a faɗin ƙasar Nijar.

Zaman kwamitin ya yi nazari game da irin gidajen da suka kamata a gina wa waɗanda ambaliyar ta fi shafa.

Za ku so karanta wadannan

Kamfanin dillancin labaran ƙasar Nijar ANP ya ambato mataimakin shugaban kwamitin yana tabbatar da cewa za ɗauki matakan da ya kamata domin tabbatar da cewa tallafi ya kai ga dukkan waɗanda ya kamata a bai wa.

A shekarar 2024 dai ambaliya ta kashe mutum  400 inda ta shafi mutum 1,501,634 daga iyalai 203,416 a faɗin ƙasar Nijar.

 

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us