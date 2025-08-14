14 Agusta 2025
Amurka ta amince ta sayar wa Nijeriya makamai da bama-bamai da rokoki da suka kai naira biliyan 532
Mutane 40 sun mutu sakamakon ɓarkewar kwalara mafi muni a yankin Darfur na Sudan da ke fama da yaki
Kungiyar Lauyoyi a Nijar ta soma yajin aiki na kwana 2 saboda rusa ƙungiyoyin shari’a da gwamnatin ƙasar ta yi
Ghana ta rufe gidajen rediyo tara kan saɓa ƙa'idojin watsa labarai
Cikin kwanaki uku Isra'ila ta rusa gidaje fiye da 300 a Zeitoun na Gaza
Kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta bai wa Trump damar rage biliyoyin tallafin da ƙasar ke ba wa ƙasashen waje
