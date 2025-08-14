AFIRKA
Labaranmu Na Yau, 14 ga Agustan 2025
Mutane 40 sun mutu sakamakon ɓarkewar kwalara mafi muni a yankin Darfur na Sudan da ke fama da yaki sannan za a ji cewa ƙungiyar Lauyoyi ta Nijar ta soma yajin aiki na kwana 2 saboda rusa ƙungiyoyin shari’a da gwamnatin ƙasar ta yi
Labaranmu Na Yau, 22 ga watan Afrilun 2025 / TRT Afrika Hausa
14 Agusta 2025

  • Amurka ta amince ta sayar wa Nijeriya makamai da bama-bamai da rokoki da suka kai naira biliyan 532

  • Mutane 40 sun mutu sakamakon ɓarkewar kwalara mafi muni a yankin Darfur na Sudan da ke fama da yaki

  • Kungiyar Lauyoyi a Nijar ta soma yajin aiki na kwana 2 saboda rusa ƙungiyoyin shari’a da gwamnatin ƙasar ta yi

  • Ghana ta rufe gidajen rediyo tara kan saɓa ƙa'idojin watsa labarai

  • Cikin kwanaki uku Isra'ila ta rusa gidaje fiye da 300 a Zeitoun na Gaza

  • Kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta bai wa Trump damar rage biliyoyin tallafin da ƙasar ke ba wa ƙasashen waje

