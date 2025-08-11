GABAS TA TSAKIYA
Yaro mai shekara 14 ya ɗauki buhun fulawa mai nauyin kilo 25 a Gaza
Wani yaro Bafalasɗine ɗan shekara 14 mai suna Jamal ya jefa rayuwarsa cikin hatsari inda ya je wurin "rabon kayan agaji" a Gaza, inda ya samo buhun fulawa mai nauyin kilo 25.
Yaro mai shekara 14 ya ɗauki buhun fulawa mai nauyin kilo 25 a Gaza / TRT Afrika Hausa
11 Agusta 2025

Ya ce babban burinsa shi ne ya kai wa 'yan'uwansa domin su sarrafa su ci abinci. Isra'ila tana yawan kai harin bama-bamai a wuraren rabon kayan agaji inda take kashe Falasɗinawa da suka je karɓar agaji.

