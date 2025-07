Yaƙin da Ghana ke yi da haƙar ma’adinai ba bisa ƙa’ida ba wanda ake ce wa Galamsey a ƙasar, ya zafafa inda aka kama aƙalla masu haƙar ma’adinai ba bisa ƙa’ida ba 1,345 tun watan Janairu.

Ministan Filaye da Albarkatun Ƙasa, Emmanuel Armah Kofi Buah ne ya bayyana adadin a wani taron manema labarai da aka yi kwanan nan Fadar Shugaban Ƙasar da ke Accra ranar Laraba.

Baya ga kamen, hukumomi sun ƙwace injunan tonon ƙasa 425 da sauran injunan da ake amfani da su wajen haƙar ma’adinai ba bisa ƙ’ida ba tun daga farkon wannan shekarar, kamar yadda kamfanin dillacin labaran Ghana ya ruwaito.

Buah ya bayyana cewa matakan na cikin jajircewar gwamnatin wajen yaƙar galamsey, wanda ya yi mummunan tasiri kan muhalli da albarkatun Ghana.

Tsage gaskiya

Jerin tarukan fayyace gaskiya da ofishin sadarwar Shugaban Ƙasar ya bayyana, ta ce maƙasudin shirin shi ne ƙarfafa gaskiya wajen samar da bayanai game da shirye-shiryen gwamnati.

Minsita Buah ya bayyana wani shiri na sa ido kan dukkan injinan tonon ƙasa da sauran injina da ke tura ƙasa da ake shigowa da su daga inda aka shigo da su ƙasar.

“Matakin na haɗaka ana yin sa ne tsakanin Ma’aikatar Sifiri da ta Kuɗi, musamman hukumar karɓar kuɗin, a ɓangaren kwastom da kuma hukumar da ke kula da tashoshin jiragen ruwa,” in ji Buah.

Saboda sa idon, an riga an ƙwace injinan tonon ƙasa 1,200 a tashar jiragen ruwan Tema, har sai an tantance kafin a ba da damar wucewarsu, in ji ministan.

Gwamnatin ta ce matakin na da burin hana injinansu shiga hannayen masu haƙar ma’adinai ba bisa ƙa’ida ba da kuma matsa ƙaimi wajen hana amfani da injinan ba bisa ƙa’ida ba.