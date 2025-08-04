‘Yan Nijeriya na murnar nasarar da tawagar matan ƙasar ta ƙwallon kwando, D'Tigress ta yi wajen lashe gasar Afirka ta 2025, FIBA AfroBasket, a karo na biyar a jere.
‘Yan tawagar D'Tigress sun doke Mali da ci 78-64 a wasan ƙarshe ranar Lahadi a Palais des Sports Treichville a birnin Abidjan, na ƙasar Côte d'Ivoire.
Duk da cewa Mali na gabansu da ci 26-20 a ƙarshen hutun kwatan lokaci na farko, Nijeriya ta yi galaba a sauran kwatan lokaci uku, inda ta samu cikakkiyar nasara.
Shugaba Bola Tinubu ya taya tawagar murna.
‘‘Wasa mai kyawun gaske ya sa kuka zama zakarun Afirka sau biyar a jere kuma sau bakwai jimulla. Sannu da aiki, Kociya Rena da tawagarmu. Kun ƙayatar da Nijeriya. Ina jiran zuwanku dukkanku tare da kofin,’’ in ji Tinubu a shafinsa na X.
Tun shekarar 2011, Nijeriya da Mali sun haɗu sau shida, inda kowace tawaga ta yi nasara sau uku. Tawagogin biyu sun nuna ƙwarewa da jajircewa a kan hanyarsu ta zuwa wasan ƙarshe.
Nijeriya ce ta yi nasarar zuwa ta ɗaya a rukunin D, inda ta yi nasarori biyu, wato nasara kan tawagogin Mozambique da Rwanda.
Sannan kuma sun yi raga-raga da Kamaru da ci 83-47 a wasan kusa da na ƙarshe, inda suka nuna fifiko a filin wasa, Gasar ta daɗa nuna cigaban da ake samu a fagen ƙwallon kwando a Afirka.
Wasan ƙarshen wannan gasar ya kuma kasance tamkar maimaicin wasan ƙarshe ne gasar shekarar 2021 inda Nijeriya ta yi nasara da ci 70-59.
‘Yan wasa takwas daga kowace tawagar da suka buga gasar ta 2021 na cikin waɗanda suka buga wasan ƙarshe.
Wannan shi ne karo na bakwai da Nijeriya ta lashe kofin gasar, kuma nasarar ta ba ta damar shiga gasar ƙwallon kwando ta mata ta duniya, FIBA ta shekarar 2026 da za a yi a birnin Berlin, na Jamus.
Mali da South Sudan da Senegal za su fafata a matakin neman cike gurbi ɗaya tilo na shiga gasar cin kofin duniya ta ƙwallon kwando a matan da ya rage.