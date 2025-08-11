Ma’aikatar Shari’ar Jamhuriyar Nijar ta yi bayani game da matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na rusa ƙungiyoyin ƙwadago huɗu da ke fannin shari’a.
Kamfanin dillancin labaran ƙasar, (ANP) ya ambato wata sanarwar da Ministan Shari’ar ƙasar, Alio Daouda ya fitar tana cewa an yi amannar cewa ƙungiyoyin ƙwadagon huɗu ba sa aiki domin inganta aikin ɓangaren shari’a domin kare muradun al’umma.
Ƙungiyoyin ƙwadagon sun haɗa da ƙungiyoyin SAMAN da SNAJ da SYNCAT da kuma UMAN.
Sanarwar ta ƙara da cewa maimakon ƙoƙarin kare muradun al’umma, ƙungiyoyin na aikin kare muradun kansu ne, lamarin ke ƙasa-ƙasa da harkar yi wa ƙasa hidima.
Kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ruwaito cewa fannin shari’ar ƙasar ya kwana biyu yana fuskantar matsaloli ciki har da halayyan ma’aikatan fannin.
Ministan shari’ar ya ce matsalar ɗabi’un ma’aikatan, "ita ce ake ce wa rashin martaba ɗa’an ma’aikata da rashin cika sharruɗan shari’a da ƙin biyayya da gangan ga ikon hukuma da kuma kore ɗab’iun da suke ƙarƙashin shari’a."
Ministan ya ce maimakon ƙungiyoyin su hana irin wannan ɗabi’un, suna ƙarfafa su ne.
Ya ƙara da cewa fannin shari’ar ƙasar ba zai iya cim ma muradun shari’ar ƙasar ba a cikin wani yanayi da ma’aikata ke bijire wa hukuma.