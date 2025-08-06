AFIRKA
Labaranmu Na Yau, 6 ga Agustan 2025
Kotu a Nijeriya ta ba da umarnin korar ‘yan kasashen waje 21 daga kasar, tare da cin kowannensu tarar N1m bisa laifin kutse ta Intanet sannan za a ji cewa Shoprite zai bar Ghana bayan shafe fiye da shekaru 20 yana kasuwanci
Labaranmu Na Yau, 22 ga watan Afrilun 2025 / TRT Afrika Hausa
kwana ɗaya baya

Kotu a Nijeriya ta ba da umarnin korar ‘yan kasashen waje 21 daga kasar, tare da cin kowannensu tarar N1m bisa laifin kutse ta Intanet

·  Shoprite zai bar Ghana bayan shafe fiye da shekaru 20 yana kasuwanci

·  Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Ghana ta kama motar Lamborghini ta mawaki Shata Wale wadda ta kai dala miliyan 4.7

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
