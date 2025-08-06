kwana ɗaya baya
Kotu a Nijeriya ta ba da umarnin korar ‘yan kasashen waje 21 daga kasar, tare da cin kowannensu tarar N1m bisa laifin kutse ta Intanet
· Shoprite zai bar Ghana bayan shafe fiye da shekaru 20 yana kasuwanci
· Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Ghana ta kama motar Lamborghini ta mawaki Shata Wale wadda ta kai dala miliyan 4.7
recommended
· Trump ya ki bayyana matsayarsa kan shirin mamayar da Isra'ila ke yi a Gaza
· Rasha ta ce 'yan Isra'ila mazauna Kudus sun kai wa jami'an diflomasiyyarta hari
· 'Yan sandan Pakistan sun kama fiye da ma'aikata 100 na jam'iyyar tsohon Firaiminista Imran Khan gabanin yin zanga-zangar gama-gari