Ana ci gaba da gudanar da babban aikin ceto a Afghanistan a ranar Litinin, bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta faru da kuma wasu ƙananan girgije-girgijen da suka biyo baya, lamarin da ya yi sanadin rushewar gidaje a wani yanki mai nisa da tsaunuka, inda aka rasa rayukan fiye da mutum 800, kamar yadda mahukunta suka bayyana.
Girgizar ƙasar ta faru dab da ƙarfe sha biyu na dare, inda ta girgiza gine-gine tun daga Kabul har zuwa babban birnin Pakistan, Islamabad.
Fiye da mutum miliyan 1.2 sun ji girgiza mai ƙarfi ko mai matuƙar ƙarfi, a cewar Hukumar Nazarin Ƙasa ta Amurka (USGS).
A kusa da inda aka fi samun girgizar ƙasar a gabashin Afghanistan, kimanin mutum 800 ne suka rasa rayukansu, yayin da wasu 2,500 suka jikkata a lardin Kunar mai nisa, a cewar kakakin gwamnatin ƙasar, Zabihullah Mujahid.
A wani lamarin kuma, mutane 12 sun rasa rayukansu, yayin da 255 suka jikkata a lardin Nangarhar mai makwabtaka, kamar yadda ya ƙara da cewa.
"Gidaje da dama sun lalace," in ji kakakin ma’aikatar cikin gida, Abdul Mateen Qani.
Yawancin mutanen Afghanistan suna zaune a gidaje waɗanda ba su da tsayi, waɗanda aka gina da tubalin laka, waɗanda ba su da ƙarfi sosai idan girgizar ƙasa ta faru. Wasu daga cikin ƙauyukan da abin ya fi shafa a lardin Kunar mai nisa "har yanzu ba za a iya isa gare su ba saboda toshewar hanyoyi," a cewar wata sanarwa daga Hukumar Kula da Hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
Hukumomin Taliban da Majalisar Ɗinkin Duniya sun haɗa kai don gudanar da ayyukan ceto a wuraren da abin ya fi shafa.
Wani ma’aikacin sashen noma a gundumar Nurgal ta lardin Kunar ya ce mutane sun yi ƙoƙari wajen buɗe hanyoyin da girgirzar ƙasar ta yi sanadin toshewarsu waɗanda suka nufi garuruwan da suke a keɓe, amma wuraren da abin ya fi shafa suna da nisa kuma suna da ƙarancin hanyoyin sadarwa.
"Akwai tsoro da damuwa sosai... Yara da mata suna ihu. Ba mu taɓa fuskantar wani abu makamancin haka a rayuwarmu ba," in ji Ijaz Ulhaq Yaad a tattaunawarsa da kamfanin dillancin labarai na AFP.
Ya ce yawancin mutanen da ke zaune a ƙauyukan da girgizar ƙasa ta shafa suna daga cikin fiye da mutum miliyan huɗu na Afghanistan da suka dawo daga Iran da Pakistan a cikin shekarun baya-bayan nan. "Sun so su gina gidajensu a nan."
Girgizar ƙasar, wadda ke da zurfin kilomita takwas, tana da nisan kilomita 27 daga birnin Jalalabad a lardin Nangarhar, a cewar USGS.
Lardunan Nangarhar da Kunar suna iyaka da Pakistan, inda mashigar Torkham ke zama wurin da yawancin 'yan Afghanistan da aka kora ko aka tilasta su bar ƙasashen suka dawo, sau da yawa ba tare da aiki ko wurin zama ba.
Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya miƙa saƙon ta’aziyyarsa inda ya ƙara a kan wadda gwamnatin Taliban da wasu ƙasashe suka riga suka yi.