Mai yiwuwa mutane da dama na yi wa kansu tambayar dalilin da ya sa ƙasashen da bashi ya yi wa katutu ba za su buga kuɗi masu yawa domin biyan bashin da ke kansu ba?

To tabbas, akwai jawabi kan haka. Amma da farko, bari mu duba irin ɗimbin bashin da ake bin wasu ƙasashen Afirka.

Jimillar bashin da ake bin Afirka ta Kudu a watan Disamban 2024 ya kai dalar Amurka biliyan 300, yayin da bashin da ke kan Nijeriya ya kusa dala biliyan 100.

Bashin da ake bin Kenya ya kai dala biliyan 80, sai na Ghana wanda ya kai kusan dala biliyan 50.

Ana bin kasar Zambiya bashin da ya kai dala biliyan 24, yayin da Uganda kuma nata ya kai dala biliyan 26.

To, amma fa waɗannan ƙasashe – da ma wasu da dama – ba za su iya buga takardun kuɗi masu zunzurutun yawa cikin dare ɗaya ba, domin su biya basussukansu.

Dalilai

Buga takardun kuɗi yana nufin za a samu yawaitar tsabar kuɗi a hannun jama'a.

Idan kuɗi suka yi yawa a hannun mutane, ke nan kusan kowa zai iya samun kuɗi cikin sauƙi.

A tuna cewa, kuɗin takarda ko sulalla kafin su amsa sunansu na kuɗi sai sun cika wasu sharuɗɗa.

Manyan sharuɗɗa biyu su ne: dole a taƙaita yawan kuɗin da ke yawo a hannun jama’a.

Na biyu kuma shi ne dole ne ya kasance kuɗin suna iya riƙe darajar kansu.

Iftila’in da ya afka wa Zimbabwe

Wani misali da ake yawan bayarwa don nuna illar buga tsabar kudi da sakin su a hannun mutane shi ne na Zimbabwe a shekarun 2000, lokacin da kasar ta buga ƙarin kuɗi rututu tare da fatan za ta warware matsalolin tattalin arzikinta.

A wancan lokacin, Amurka da Birtaniya da Tarayyar Turai sun yi taron dangi wajen ƙaƙaba wa Zimbabwe takunkumin tattalin arziki, kuma harajin da ƙasar ke tarawa ya ragu, sannan kuɗaɗen shigar da ƙasar ke samu ba za su isa a gudanar da ayyukan ƙasar tare da biyan bashinta ba.

Gurgun mataki na buga tsabar kuɗi ya janyo wa Zimbabwe babban rauni, inda darajar kudin kasar ya yi rugu-rugu, hauhawar farashi ya kai kashi miliyan 231 cikin ɗari (231 million%).

Hasali ma matakin buga kuɗin ya ƙara jefa Zimbabwe cikin masifa. Sai da ta kai irin farashin da ake sayan burodi a ƙasar a Yunin 2008, shi ne farashin da ake sayen motoci 12 shekaru goma da suka gabata.

Farashin kayayyaki a shaguna ya rinƙa sauyawa a kowace rana, inda akasarin makarantu da asibitoci suka kasance a rufe, har ta kai mutum takwas cikin goma a ƙasar ba su da aikin yi.

Matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na buga dalar Zimbabwe tiriliyan 100, bai magance matsalar da ake fama da ita ba.

Sakamakon yadda kuɗin Zimbabwe ya rasa ƙima da daraja, ya yi wanwar, gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe ta yi watsi da waɗannan kuɗaɗen nata, inda ta bayar da damar amfani da kuɗaɗen kasashen waje kamar dalar Amurka, wanda ya zama kuɗin kasuwanci na yau da kullum cikin kasar.

Haka kuma an yi amfani da kudin Rand na makwabciyarta Afirka ta Kudu, domin yin hada-hadar kasuwanci. Haka kuma kuɗin na Afirka ta kudu sun zama wanda Zimbabwe ɗin ke amfani da su wurin kwatanta darajar wasu kuɗaɗe.

A yau, Zimbabwe ta samu daidaito a tattalin arzikinta, kuma tana da sabon kuɗi mai suna Zimbabwe Gold, wanda ake kira a taƙaice ZiG.

Venezuela ma ta shiga matsala

Wani misalin kuma shi ne na kasar Venezuela a shekarar 2019, inda hauhawar farashi a ƙasar da ke yankin Latin Amurka ya kai kaso 300,000.

To me ya kamata ƙasa ta yi idan tana so ta inganta tattalin arziƙinta sannan kuma ta iya biyan bashin da ake bin ta?

Wannan lamari ne da yake a bayyane kuma a taƙaice.

Idan ƙasa na neman mafita, to ya zama dole ta fara samar da abubuwa ko kuma ƙera su a cikin gida tana sayarwa a cikin gida da kasuwannin ƙasashen waje.

Ta haka ƙasa za ta iya samun shigowar karin arziki, wanda za ta iya maishe shi tsabar kudi, sannan ta iya buga ƙarin kuɗi saboda akwai abubuwan da ke wakiltar kimar kudin da aka buga.

Idan kuwa ƙasa ta ce za ta ringa buga kuɗi haka siddan, ba tare da samar da tubalin arziki na kadarori da abubuwan zahiri na sayarwa ba, to lallai za ta haddasa wa kanta matsalolin tattalin arziƙi cikin sauri.