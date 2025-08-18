Amurka ta sanar da sabon tsarin biza ga 'yan Nijeriya, inda ake bukatar duk masu neman biza su bayyana sunayen da suke amfani da su a shafukan sada zumunta na tsawon shekara biyar domin bincike a kansu.
‘‘Rashin bayar da bayanan kafafen sada zumunta na iya haifar da kin amincewa da bayar da biza da kuma rashin cancanta don samun biza a nan gaba,’’ in ji Ofishin Jakadancin Amurka a Nijeriya a cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa X a ranar Litinin.
Ya ƙara da cewa masu neman bizar ‘‘ana bukatar su lissafa duk sunayen da suke amfani da su a shafukansu na sada zumunta da suka yi amfani da su cikin shekaru 5 da suka gabata a fom ɗin neman biza na DS-160.’’
Gwamnatin Nijeriya har yanzu ba ta mayar da martani kan wannan sabon tsarin bizar na Amurka ba.
Wannan umarnin ya zo ne a yayin da Amurka ke ƙara tsaurara dokokin biza da kuma ƙaƙaba takunkumin tafiya ƙasashe daban-daban na duniya, musamman ƙasashen Afirka.
A watan Yuli, Nijeriya ta buƙaci gwamnatin Trump ta sake duba wata doka da ta taƙaita wa'adin biza na wucin gadi ga 'yan Nijeriya zuwa watanni uku kacal. Wannan umarni ya kuma shafi Kamaru da Habasha.
Amurka ta aiwatar da sabbin takunkuman tafiya kan 'yan kasashe da dama na Afirka ƙarƙashin manufofin tsauraran dokokin shige da fice na Shugaba Donald Trump, tare da matsa lamba kan ƙasashen Afirka su karɓi 'yan ƙasashensu da aka kora daga Amurka duk da cewa ba 'yan ƙasashensu ba ne.
A watan Yuni, Amurka ta sanya takunkumin tafiya kan 'yan ƙasashe 12, bakwai daga cikinsu na Afirka. Haka kuma ta ƙara tsauraran dokoki kan wasu ƙasashe bakwai, uku daga cikinsu na Afirka.
Amurka ta kuma bukaci ƙasashe 36, mafi yawansu na Afirka, su inganta tsarin tantance matafiya ko kuma su fuskanci haramcin tafiya ga 'yan kasashensu zuwa Amurka. Zimbabwe, Malawi da Zambiya duk sun kasance cikin jerin ƙasashen da aka buƙaci su inganta takardun tafiya na 'yan ƙasashensu da kuma ɗaukar matakan magance matsalar 'yan kasashensu da ke zaune ba bisa ƙa'ida ba a Amurka.
“Gwamnatin Trump tana kare kasarmu da 'yan kasarmu ta hanyar tabbatar da mafi girman ka'idojin tsaro na ƙasa da kuma kare lafiyar jama'a ta hanyar tsarin neman biza,” in ji Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka a ranar Alhamis.
Sabuwar dokar biyan kuɗin jingina da aka sanar a ranar Talata ta bukaci 'yan Malawi da Zambiya su biya kuɗin jingina na $5,000, $10,000 ko $15,000 a matsayin wani ɓangare na neman biza ta yawon bude ido ko kasuwanci zuwa Amurka.