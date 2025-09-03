Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya na fuskantar matsanancin ƙarancin kuɗaɗen tallafi kuma matakin da Amurka ta ɗauka na iya taƙaita ƙarfin kare fararen-hula a wurare kamar Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo, in ji mai magana da yawun rundunar ta MDD a ranar Talata.
A makon jiya ne Shugaban Amurka Donald Trump ya soke tallafin dala biliyan 4.9 da ƙasar ke bai wa ƙasashen waje wanda Majalisar Dokokin Amurka ta amince da shi.
Kuɗaɗen sun haɗa da dala miliyan 800 na ayyukan wanzar da zaman lafiya da aka ware na shekarar 2024 da 2025, a cewar saƙon gwamnatin Trump ga Majalisar.
Tuni dai ofishin kasafin kuɗi na Fadar White House ya ba da shawarar yanke kuɗaɗen da ake ware wa ayyukan wanzar da zaman lafiya na MDD na shekarar 2026, saboda gazawar ayyukan a ƙasashen Mali da Lebanon da kuma Jamhuriyar Dimokaraɗiyyar Kongo.
Washington dai ta kasance a kan gaba wajen bayar da gudunmawa, inda take ba da kashi 27 na biliyan 5.6 na kasafin da ake ware wa ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Ayyukan MDD kan wanzar da zaman lafiya 11 na aiki
"Idan babu isassun kayan aiki, ba za mu iya yin aiki sosai ba, kuma hakan zai yi tasiri sosai wajen gurgunta ayyukan zaman lafiya da tsaro a wurare kamar Sudan ta Kudu da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo, inda rashin kuɗaɗe zai iya shafar ƙarfinmu wajen kare fararen-hula,’’ in ji mai magana da yawun tawagar wanzar da zaman lafiya na MDD a New York.
“Muna kira ga ɗaukacin ƙasashe mambobin ƙungiyar da su bayar da gudunmawarsu ga aikin wanzar da zaman lafiya kuma a kan lokaci don ci gaba da gudanar da muhimman ayyuka da za su yi tasiri ga samar da zaman lafiya,’’ in ji shi.
A yanzu haka akwai ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 11 a duniya. A cewar mai magana da yawun rundunar, tuni waɗannan ayyuka "sun shiga cikin yanayin matsi saboda rashin kuɗaɗe.’’
A bayanan gwamnatin Trump ga Majalisar Amurka, ta ce za ta cire dala miliyan 393 daga dala biliyan 1.2 da aka ware na kasafin kuɗin shekarar 2025 don ba da gudunmawar ayyukan wanzar da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da kuma sama da dala miliyan 400 da aka ware na kasafin kuɗi na shekarar 2024 da 2025 ga asusun ayyukan na CIPA.
Zargin cin hanci da rashawa
Asusun CIPA dai na samar da kuɗaɗen da ake amfani da su wajen gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya.
‘‘Ana zargin tawagar rundunar wanzar da zaman lafiya ta MDD da almubazzaranci da cin zarafi, kamar yadda ake gani a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya,’’ a cewar sanarwar gwamnatin Trump ga majalisar, wadda kuma ta yi ‘‘zargin cin hanci da rashawa a kwagilolin biliyoyin daloli na ayyukan samar da zaman lafiya a yankunan.’’
Gwamnatin ta ce rage kuɗaɗen ‘‘zai zama mataki na farko na yin gyare-gyare mai ƙarfi a faɗin MDD."
Ta ce, an samar da asusun PKO ne domin tallafawa ayyukan wanzar da zaman lafiya da tabbatar da zaman lafiya da kuma daƙile barazanar masu tsattsauran ra'ayi, amma "a aikace, an karkatar da asusun wajen amfani da shi don tallafawa wasu ayyuka na daban baya ga tsaro da ya kamata a mayar da hakali a kai."
Sakatare-Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres na neman hanyoyin inganta aikin majalisar tare da rage kashe kuɗaɗe yayin da majalisar ke cika shekaru 80 da kafuwa a bana a cikin yanayi na matsalar rashin kuɗaɗen gudanar da ayyukanta.