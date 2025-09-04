Aƙalla mutum 60 sun mutu bayan wani kwale-kwale ɗauke da fiye da mutum 100 ya kife a Jihar Neja da ke tsakiyar Nijeriya, in ji jami’ai.
Kwale-kwalen ya bar Tungan Sule a gundumar Malale da safiyar ranar Talata inda ya nufi garin Dugga domin kai gaisuwar ta’aziyya, a lokacin da ya daki wani kututture da ke ƙarƙashin ruwa kusa da garin Gausawa da ke ƙaramar hukumar Borgu.
"Adadin waɗanda hatsarin ya kashe ya kai 60," kamar yadda Abdullahi Baba Ara, shugaban ƙaramar hukumar Borgu, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters ranar Laraba.
"An samo mutum 10 cikin mawuyacin hali, kuma kawo yanzu ana neman wasu da dama," in ji shi.
Hatsarin ya auku ne da misalin ƙarfe 11 na safiya kuma ƙarfe 10:00 a agogon GMT.
Sa’adu Inuwa Muhammad, Hakimin Garin Shagumi, ya ce ya isa wurin jim kaɗan bayan aukuwar lamarin.
"Kwale-kwalen ya ɗauki fiye da mutum 100. Mun ciro gawarwaki 31 daga kogin. An kuma samu an ciro kwale-kwalen," in ji shi, yana mai ƙarawa da cewa mata da yara ne suka fi yawa a cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su.
‘Jirgi mai lodi da yawa’
An binne mutum huɗu ranar Talata kamar yadda addinin muslunci ya tanada.
Hukumar ba da taimakon gaggawa ta jihar Neja (NSEMA) ta ce direbobi da masu ba da taimakon gaggawan suna ci gaba da ayyukan ceto.
Kazalika hukumar ta battara da cewa mutum 29 sun mutu a hatsarin yayin da aka ceto mutum 50 kuma har yanzu ba a san inda mutum biyu suke ba, amma ya bayyana cewa adadin waɗanda suka mutun yana ƙaruwa domin ana daɗa samun gawarwaki.
Hukumar ta ce jirgin ruwa ya ɗauki mutane da ababen da suka yi masa yawa kana ya daki wnai kututture, lamarin da ya sa ya kife.
Ana yawan samun hatsarin jiragen ruwan a Nijeriya, musamman a lokacin da damina ta yi nisa saboda sassauci wajen ɗabbaka matakan kariya, da cunkoso da kuma amfani da jiragen da ba a kula da su yadda ya kamata.
A shekarun baya bayan nan, ɗaruruwan mutane ne suka mutu a haɗɗura irin wannan a hanyoyin cikin ruwa na cikin ƙasar.
Hukumomi sun ce za a gudanar da bincike domin gane ko masu jirgin sun bi dokokin kariya ko kuma sun yi watsi da gargaɗi kan matakin da ruwa yake a yankin.