Shugaba Bola Tinubu a ranar Juma’a ya yi alkawarin hanzarta ƙera makamai da harsasai a cikin gida domin ƙarfafa tsarin tsaron Nijeriya.
Yayin da yake jawabi a Abuja a lokacin bikin kammala karatun Course 33 na Kwalejin Tsaro ta Nijeriya da ke Abuja, wanda mataimakinsa Kashim Shettima ya wakilta.
Ya bayyana cewa ƙara ƙarfin masana’antu na cikin gida zai rage dogaro da masu kaya na ƙasashen waje, sannan zai inganta yaki da rashin tsaro a ƙasa.
Daliban na Course 33 sun fito ne daga sojojin ƙasa da na ruwa da na sama na Nijeriya da sauran hukumomi daga ciki da wajen Nijeriya.
Shugaban ya nuna farin ciki da taken na Course 33 na kwalejin, “Karfafa Hukumomi Don Tsaro da Ci Gaban Nijeriya,” yana mai cewa tushe na kowace al’umma mai nasara shi ne hukumomi masu ƙarfi da juriya.
Ya bayyana cewa tun daga lokacin da gwamnatinsa ta karbi mulki, ta sanya ƙarfafa hukumomi a matsayin babban buri na ƙasa.
"Suna kiyaye dokar ƙasa, suna kare haƙƙin ’yan ƙasa, suna inganta alhakin shugabanci, kuma suna isar da muhimman ayyuka. A fannin tsaron ƙasa, su ne ginshiƙin daƙile rikici, magance barazana, da ƙarfafa juriya kan rashin kwanciyar hankali."
"A fannin ci gaban ƙasa, suna tabbatar da kyakkyawan shugabanci, tsare-tsare yadda suka kamata, da aiwatar da manufofi da za su amfani kowa. Wannan ne ya sa wannan gwamnati ta sanya ƙarfafa hukumomi a matsayin babban buri na ƙasa, kuma ina da tabbacin cewa ilimin da kuka samu a nan zai taimaka wajen ƙarfafa hukumomin Nijeriya da na ƙasashen ku."
Tinubu ya jaddada cewa ƙarfafa kera kayan aiki na soja a cikin gida yana da matuƙar muhimmanci wajen inganta tsaro da ci gaban Nijeriya.