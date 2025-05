Daga Dayo Yussuf

Mary Marwa ta bayyana haihuwar ɗanta na biyu a matsayin wata mu'ujiza daga Allah.

Kafin cikinta ya kai makonni 24, wannan mata ‘yar Tanzaniya ta fuskanci matsalolin da suka sa likitoci suka ba da shawarar a zubar da cikin nan take.

Mary, cikin ruɗani, ta saurari bayanin ma'aikatan jinya ba tare da ta iya cewa uffan ba, yayin da suka bayyana mata cewa tana fama da cutar HELLP Syndrome, wadda ke nuna lalacewar ƙwayoyin jini, da ƙaruwar sinadaran hanta, da ƙarancin ƙwayoyin da ke ƙara yawan jini.

"Ban san ma'anar abin ba," in ji Mary ga TRT Afrika. "Likitoci sun so in zubar ciki, kuma mun yarda da hakan."

Amma ƙaddara ta yi wani abu daban. Yayin da wata ma'aikaciyar jinya ke shirin kwashe abin da kowa a ɗakin tiyatar ya ɗauka a matsayin mataccen ɗan-tayi, sai ta gano cewa jaririn wanda namiji ne yana numfashi.

"Nan take ma'aikaciyar jinya ta sanya wa jaririna na'urar iskar oxygen, don ceton rayuwarsa," in ji Mary.

Duk da cewa Mary ta ɗauki tsiran da jaririnta ya yi a matsayin mu’ujiza daga Allah, ta fuskanci ƙalubale da dama a shekarar da ta biyo baya.

"Na haifi jaririna watanni huɗu kafin ainihin lokacin da ake sa ran haihuwarsa, yayin da hutun haihuwa da aka ba ni ya kasance na tsawon watanni uku kawai. Ba zan iya komawa aiki ba saboda ɗana ya yi ƙanƙanta kuma yana da rauni sosai barinsa da wani ba zai yiwu ba," in ji Mary.

"Na roƙi wajen aikina su ba ni ƙarin watanni uku ba tare da albashi ba. Sun ƙi, suna cewa doka ba ta yarda ba. Dole sai barin aikin na yi."

Samar da doka

Barkan waɗanda suka shiga irin yanayin Mary, yanzu akwai damar da doka ta bayar na ƙarin hutu ga iyaye mata da maza.

Sabuwar dokar aiki ta Tanzaniya ta ba da izinin ƙarin hutu ga iyaye sabbin haihuwa, ciki har da kafin haihuwa da kuma bayan haihuwa.

"Yawancin iyaye mata da suka haifi jarirai kafin lokacin haihuwarsu ya yi za su iya samun lokacin kula da 'ya'yansu sosai kafin su koma aiki," in ji Doris Mollel, mai fafutukar kiwon lafiyar yara, wadda ke gudanar da gidauniyar wayar da kai kan lafiyar haihuwa a ƙasarta.

Dokar, wadda ke jiran amincewar Shugaba Samia Suluhu Hassan, ta tanadi cewa lissafin hutun haihuwa zai fara ne bayan ranar da aka sa ran haihuwa, ko da jaririn ya zo duniya kafin lokacin.

Maza za su sami ƙarin hutu daga kwana uku zuwa kwana bakwai don tallafa wa iyalansu. Wannan ƙarin lokacin na nufin rage yawan nakasu a cikin yara ta hanyar ba da damar gwaje-gwajen likita da karɓar magunguna a kan lokaci.

Doris, wadda ke da sha'awar kare lafiyar jarirai da aka haifa kafin lokaci saboda tata kwarewar, ta bayar da misali.

"Akwai wata uwa da na sani wadda aka ba ta damar komawa gida lokacin da jaririnta ya kai nauyin 1.8kg. Duk da cewa an ba ta shawarar ta dawo asibiti duk mako don duba lafiyar jaririn, ba ta iya yin hakan ba saboda ba ta da hutu daga wajen aiki," ta shaida wa TRT Afrika.

"Bayan wani lokaci, jaririn matar ya sami matsalar gani. Abin takaici, ba ta da damar da masu jego ke da ita yanzu. Sabuwar dokar aikin ta ba wa uwa damar kula da jaririnta har sai ta ji za ta iya komawa aiki ba tare da damuwa ba."

Mataki Mai Muhimmanci

Tanzaniya ta kasance ƙasar Gabashin Afirka kaɗai da ta kafa irin wannan doka, amma masu fafutuka suna da niyyar faɗaɗa wannan shiri a fadin yankin.

"Tanzaniya ta kafa misali da gyaran dokar hutun haihuwa kuma muna fatan Ƙungiyar Ƙasashen Gabashin Afirka za ta yi koyi da wannan. Muna aiki tare da Majalisar Gabashin Afirka don ganin yadda za a gabatar da wannan ga dukkan al'ummar yankin," in ji Doris.

Ta kuma jaddada bukatar inganta kayan aikin likita da horar da ma'aikatan lafiya a cibiyoyin kiwon lafiya don kula da jariran da aka haifa kafin lokaci.

"Asibitocinmu har yanzu ba su da kayan aikin da ake bukata don kula da jariran da aka haifa kafin lokaci.

“Ba wai kawai haka ba, masu kula da lafiya da sauran ma'aikatan lafiya ba su da ilimin da ake bukata," in ji mai fafutukar kiwon lafiya.

Gwamnatin Tanzaniya ta umarci cewa kowane asibitin matakin gunduma dole ne ya sami ɗakuna na musamman don kula da jariran da aka haifa kafin lokacin hahuwarsu.