Ɗan Italiya mai wasan motsa jiki ya yanke jiki ya fadi yayin wata gasa, ya mutu a asibiti
Wani ɗan wasan motsa jiki na ƙasar Italia Mattia Debertolis ya yanke jiki ya faɗi yayin wata gasar tsere ta matsakaicin zango ranar 8 ga Agusta inda aka garzaya da shi asibiti, ko da yake ya mutu kwana huɗu bayan aukuwar lamarin.
14 Agusta 2025
Ba a bayyana abin da ya yi sanadin mutuwarsa ba, irin wannan wasa dai na buƙatar masu yinsa su jajirce sosai da kuma yin gudu a yanayi mai hawa da gangara.