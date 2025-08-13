13 Agusta 2025
‘Yan sandan Ghana sun kama wasu 'yan Tiktok da suka yi barazanar kashe shugaban kasar Mahama da matarsa
Rundanar sojin saman Nijeriya ta ce, ta kashe ‘yan ta’adda 592 a Borno a cikin wata takwas
Netanyahu ya yi alƙawarin bibiyar 'ayyukan tarihi da na addini' don shirin samar da 'Greater Israel'
Trump zai yi tattaunar kai-tsaye ta intanet da Zelenskyy da shugabannin Turai kafin shirin ganawarsa da Putin
Pakistan ta gargadi Indiya kan duk wani yunkuri na keta yarjejeniyar ruwa ta Indus
