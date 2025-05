Firaministan Israel Benjamin Netanyahu ya ce an cim ma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma musayar fursunonin da ake tsare da su a yankin da aka yi wa ƙawanya na Falasɗinawa.

Sanarwar ta zo ne kwana guda bayan ofishin Netanyahu ya ce an samu sa-in-sa a tattaunawar da ake yi ta 'yantar da fursunonin da aka yi garkuwa da su da tsagaita wuta a Gaza da kuma sakin fursunonin Falasɗinawa.

Netanyahu ya ce zai kira taron majalisarsa ta tsaro daga nan kuma gwamnati za ta amince da yarjejeniyar.

Da alama sanarwar ta Netanyahu za ta share fagen amincewar gwamnatin Isra'ila da yarjejeniyar, wadda za ta dakatar da yaƙin da ta ke yi na kisan ƙare dangi a Gaza da kuma ganin an sako fursunonin Falasdinawa da Isra'ila ta kama.

A yaƙin da ta ke yi na kisan ƙare dangi a Gaza - da a yanzu yake cikin kwana na 469 - Isra'ila ta kashe Falasɗinawa kimanin 46,800 tare da raunata wasu 110,453.