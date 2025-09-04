Ministan Tsaron Isra'ila ya sha alwashin azabtar da ‘yan Houthi na Yemen da irin “annoba 10 da aka jarabci Misirawa da su” wanda baibul ya ba da labarinsu, bayan da ‘yan Houthin suka zafafa kai hare-haren makamai masu linzami a kan Isra'ila.
A ranar Alhamis, Israel Katz ya wallafa a shafin X cewa, "'Yan Houthi suna sake harba makamai masu linzami a kan Isra'ila. “Annobar duhu da annobar ‘ya’yan fari – za mu azabtar da su da duka na’u’kan annoba goma,” kamar yadda Katz ya wallafa a shafin X a ranar Alhamis.
Ya ambaci bala'o'i 10 da baibul ya lissafa – kama daga mayar da ruwa ya zaman jini zuwa mace-macen ‘ya’yan fari – waɗanda Surar Exodus ta baibul ta yi bayanin cewa Allah ne Ya saukar wa Masar don tilasta Fir'auna ya ‘yanta Isra'ilawa bayi.
To amma me Katz ke nufi da ba da misali da waɗannan misalan na Baibul?
Ya ambato azabobin da Allah Ya aike wa Misirawa da suka haɗa da: duhu, ƙanƙara, tsutsotsi, mutuwar ‘ya’yan fari – wasu jerin bala'o'i masu tsanani a matsayin wani gargadi da aka bayyana cikin Baibul. Ya yi bayanin halaka gaba ɗaya ba tare da sassauci ba.
Wannan yana da muhimmanci saboda Isra'ila tuni tana fuskantar zarge-zarge masu tsanani na kashe dubban fararen hula da kuma watsi da yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa a kan yaƙin.
Masana da ƙwararru sun ce yaƙin sojan da Isra'ila ke yi a Gaza ya cika ma'anar shari'ar kisan ƙare dangi.
Majalisar Dinkin Duniya ta riga ta tabbatar cewa takunkumin hana shigar da abinci da Isra'ila ta sanya ya haifar da matsalar yunwa a Gaza, inda ɗaruruwan mutane suka mutu saboda yunwar da aka ƙaƙaba musu.
Ƙungiyar Ƙwararru kan Kisan Ƙare Dangi ta Duniya, wacce ita ce babbar kungiyar masana a kan kisan ƙare dangi, ta zartar da ƙuduri a wannan makon tana bayyana cewa manufofi da ayyukan Isra'ila a Gaza sun cika ƙa'idojin da aka shimfida a Mataki na II na Yarjejeniyar Kisan Kare Dangi ta Majalisar Dinkin Duniya ta 1948.
Kashi 86 cikin 100 na mambobin da suka kaɗa ƙuri'a sun goyi bayan wannan ƙudurin.
Wannan ƙuduri yana nuna ƙaruwar ra'ayin masana. Masana tarihi na Holocaust da ƙwararru a kan kisan ƙare dangi sun yi gargadi cewa hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a kan fararen hula, gine-ginen ababen more rayuwa, hana kayayyakin bukatu na yau da kullum, da tilasta mutane barin gidajensu suna bayyana alamu na ayyukan kisan ƙare dangi.
Amos Goldberg, wani masanin tarihin Holocaust, ya ce a saukake: "Abin da ke faruwa a Gaza kisan ƙare dangi ne saboda a yanzu haka babu Gaza."
Raz Segal, wani masani kan kisan ƙare dangi, ya kira takunkumin Isra'ila "misali na kisan kare dangi", yana nuna yunwatar da mutane da aka yi da gangan da kuma lalata al'umma.
Yanzu Katz yana maimaita fushin Baibul da kuma hukuncin Allah. Wannan alaƙantawa na da muhimmanci.
Don kara wani mataki: a farkon yaƙin Gaza, Firaminista Benjamin Netanyahu ya ambaci sunan Amalek – wani maƙiyi na tarihi wanda aka umurci Isra'ilawa su hallaka gaba daya.
A lokacin da aka fara mamayar ƙasa, ya gaya wa sojoji: "Dole ne ku tuna abin da Amalek ya yi muku, kamar yadda Baibul ya ba mu labari," daga baya ya tabbatar, "mun tuna."
Kungiyar lauyoyin Afirka ta Kudu a Kotun Duniya ta kafa hujja da wannan misali a cikin shari’ar kisan kare dangi da suka shigar a kan Isra'ila, suna gargadi cewa irin wannan magana tana kama da umarni na hallaka Amalekawa gaba daya – kuma tana iya nuna niyyar kisan kare dangi.
Maganganun bala'o'i, ambaton Amalek – duk suna isar da sako daya: Isra'ila tana nuna matsayi na hukunci mai tsanani da ba za a iya juyawa ba.
A Gaza, masana sun ce wannan matsayi ya riga ya haifar da sakamako da ba su da bambanci da kisan ƙare dangi. Yanzu, tare da 'yan Houthi a Yemen, wannan matsayi ya sake bayyana.