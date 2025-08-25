AFIRKA
Burkina Faso da Mali ba su tura wakilci wajen taron tattaunawa kan tsaron Afrika a Nijeriya ba
Burkina Faso da Mali ba su aika wakilai zuwa taron rundunonin sojoji na Afirka na, wanda aka yi a Nijeriya a ranar Litinin, yayin da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na Sahel da maƙwabtansu ke ƙara ƙamari.
25 Agusta 2025

Burkina Faso da Mali ba su aika wakilai zuwa taron sojojin nahiyar Afirka wanda Nijeriya ta shirya a ranar Litinin ba, yayin da ake ci gaba da samun rashin jituwa tsakanin kasashen Sahel guda biyu da maƙwabtansu.

Mali da Burkina Faso har da ma Nijar da duk ke ƙaƙashin mulkin soji, sun fice daga kungiyar ECOWAS a watan Janairu na shekarar 2025, bayan sun kafa wani sabon ƙawance mai suna Kungiyar Kasashen Sahel (AES) domin yaƙi da matsalolin tsaro da suka dade suna addabar yankin.

Nijar, wacce ta tura wakilin jami’in tsaro da ke ofishin jakadanci Kanal Manjo Soumana Kalkoye, ita ce kadai kasar AES da ta halarci taron shugabannin hafsoshin tsaro na Afirka, wanda aka gudanar a babban birnin Nijeriya, Abuja.

An bayyana taron a matsayin irinsa na farko a matakin manyan shugabanni na nahiyar da aka shirya a Afirka, inda ya jawo manyan hafsoshin sojoji daga Djibouti zuwa Namibia don tattaunawa kan dabarun hadin kai da kuma nemo mafita ta gida don bukatun tsaron Afirka, kamar yadda shirin taron ya nuna.

Kalubalen tsaro 'ba su da iyaka'

Da yake magana kan kalubalen tsaro da 'ba su da iyaka', Shugaban Hafsoshin Tsaron Nijeriya Christopher Musa ya yi kira da a samar da 'sabon tsarin hadin kan tsaro da Afirka za ta jagoranta.'

"Ba a samun tsaro na gaskiya idan aka ware," in ji Musa ga hafsoshin da suka taru don tattaunawar, wacce za ta ci gaba har zuwa ranar Laraba.

Nijar da Nijeriya a wasu lokuta sun fuskanci matsaloli a hadin kan sojoji wajen yaki da Boko Haram da sauran kungiyoyin ta'addanci.

