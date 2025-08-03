AFIRKA
2 minti karatu
Ghana ta bayar da tallafin tan 40 na kayan agaji ga Falasdinu
Tallafin, wanda ya haɗa da kayayyakin da aka sarrafa da koko da wanda aka samar a Ghana, an miƙa su ga jakadan Falasdinu a Ghana, Abdul Fattah Ahmed Khalil al-Sattari, wanda ya bayyana godiya mai yawa.
Ghana ta bayar da tallafin tan 40 na kayan agaji ga Falasdinu
Shugaba Mahama ya sake jaddada goyon bayan ƙasarsa ga mafitar two-state solution wato samar da ƙasashe biyu kowace mai cin gashin kanta. / Others
3 Agusta 2025

Shugaban ƙasar Ghana, John Dramani Mahama, ya gabatar da tallafin jinƙai mai nauyin ton 40 don isarwa ga al’ummar Falasɗinu, inda yaƙin kisan ƙare-dangi da Isra’ila ke ci gaba da yi ya hallaka fiye da Falasɗinawa 60,000 a Gaza tare da yunwa mai tsanani.

Tallafin, wanda ya haɗa da kayayyakin da aka sarrafa da koko da wanda aka samar a Ghana, an miƙa su ga jakadan Falasdinu a Ghana, Abdul Fattah Ahmed Khalil al-Sattari, wanda ya bayyana godiya mai yawa.

‘‘Muna godiya da wannan tallafi. Dukkanmu mun san cewa a Gaza yanzu akwai yunwa da kisan ƙare-dangi,’’ in ji al-Sattari.

A jawabin da ya yi a taron da aka gudanar a Accra a ranar Juma’a, Shugaba Mahama ya yi Allah wadai da kashe-kashen da Isra’ila ke yi a Gaza da kuma korar Falasdinawa daga gidajensu.

Ghana na goyon bayan two-state solution

''Wannan (tallafin abinci) yana da ma’ana biyu, na alama da kuma na aiki. Na alama saboda koko yana daga cikin kayayyakin da Ghana take alfahari da su. Na aiki saboda koko abinci ne mai matuƙar amfani ga lafiya,'' in ji shugaban na Ghana kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Ghana ya ruwaito.

recommended

''Muna fatan cewa waɗannan kayayyakin na koko za su kawo natsuwa da gina jiki da kuma nuna goyon bayanmu ga iyalan da ke fuskantar wahala mai tsanani,’’ in ji Shugaba Mahama.

''Yana da muhimmanci a matsayinmu na al’umma ta duniya mu kare rayuka, mu kare mutunci, kuma mu tsaya tsayin daka wajen tabbatar da adalci da zaman lafiya,'' kamar yadda ya ƙara da cewa.

''Saboda haka, muna kira ga al’ummar duniya da kada su yi ƙasa a guiwa wajen tallafa wa duk wani yunƙuri na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin tare da bayar da muhimmin tallafin jinƙai ga waɗanda abin ya shafa.''

Shugaba Mahama ya sake jaddada goyon bayan ƙasarsa ga mafitar two-state solution wato samar da ƙasashe biyu kowace mai cin gashin kanta.

''Muna nan daram wajen goyon bayanmu ga tattaunawar da za ta kai ga mafitar two-state solution. Wannan ya yi daidai da dokar duniya da kuma ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya,'' in ji Shugaban Ghana.

Rumbun Labarai
'Yan sanda a Nijeriya sun tabbatar da mutuwar mutum 17 a Benue
Kare Falasɗinu kare ɗan'adam da adalci da zaman lafiya ne — Erdogan
Hana sanya ɗankwali na tauye haƙƙoƙin mata a duniya: in ji Sumeyye Erdogan Bayraktar
Ƙungiyar Miyetti Allah ta buƙaci Shugaban Ƙasa ya ba da umarnin kare makiyaya a Nijeriya
Ministocin ƙasashen yankin Tafkin Chadi sun ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna na haɗin-gwiwa
Kotu ta ɗora alhakin mutuwar ɗan wasa kan Nasarawa United da NFF
Shugaban Nijar Abdourahmane Tiani ya naɗa sabbin ministoci
Matar Shugaban Turkiyya da jami'an MDD sun tattauna kan kare yara a duniya da kuma Gaza
An kashe mutane da dama yayin da RSF ta yi luguden wuta a Al Fasher ta Sudan
Klopp ya amince ya tattauna don kama aiki a Real Madrid
Nijeriya ta ƙulla yarjejeniyar ma'adinai da Afirka ta Kudu
Filin Jirgin Sama na Istanbul ya zama na farko da ya ƙaddamar da titin jirgi guda uku a Turai
Rundunar 'Yan Sandan Nijeriya za ta hukunta jami'an da aka yi wa bidiyo ‘yan China na raba musu kuɗi
Abu biyar da ministocin harkokin wajen Nijeriya da Nijar suka tattauna a kai
Kasuwancin duniya ya faɗa matsala saboda rikicin Amurka da China, ana iya shiga mummunan yanayi: WTO
Yi somin-taɓin a TRT Global. Bari mu ji ra'ayoyinku!
Contact us