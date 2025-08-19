Babban hafsan sojin ƙasar Sudan ya naɗa wasu sabbin manyan hafsoshi a rundunar sojin ƙasar ranar Litinin a wani garambawul da ya ƙarfafa ikonsa kan rundunar sojin ƙasar yayin da yake ƙara ƙarfi a yankunan tsakiya da gabashin ƙasar kuma yake gwabza yaƙi a yammacin ƙasar.
Rundunar sojin Sudan, wadda ke iko da gwamnatin ƙasar, tana yaƙin basasar da aka kwashe shekara biyu ana yi da rundunar RSF, lamarin da ya janyo bala’in rashin jinƙai da ya fi muni a duniya.
Janar Abdel Fattah al-Burhan ya yi sabbin naɗe-naɗe a Majalisar Manyan Hafsoshin Soji kwana ɗaya bayan ya yi shelar cewa wasu janar-janar na sojin da suka daɗe suna aiki sun yi murabus, inda wasunsu suka yi suna cikin shekaru biyu da suka gabata.
Burhan, wanda a halin yanzu shi ne shugaban ƙasar Sudan da duniya ta yarda da shi, ya bar shugaban Majalisar manyan Hafsan sojoji, Janar Mohamed Othman al-Hussein, a matsayinsa, amma ya naɗa sabon sufeto janar da kuma shugaban sojin sama.
Wata sabuwar dokar da Burhan ya fitar ranar Lahadi kuwa ta haɗa kan dukkan ƙungiyoyin da ke yaƙi tare sojin ƙasar – ciki har da tsoffin ‘yan tawayen Darfur da ƙungiyoyin masu kishin Islama da kuma fararen-hula da suka shiga yaƙin da kuma mayaƙan ƙabilu –a ƙarƙashin ikonsa.
‘Yan siyasar Sudan sun yaba da wannan matakin, suna masu cewa zai hana samun wasu madafun iko na daban a cikin sojin, kuma zai hana samar da wasu dakaru irin na RSF a nan gaba.
Rundunar RSF ta samo asali ne daga mayaƙan Labarawa da aka bai wa makamai a yaƙin farkon shekarun 2000 da aka yi a Darfur. An ƙyale ta ta gina tsari da hanyoyin samun kayayyaki na kanta.
Garambawul ɗin na zuwa ne bayan Burhan ya gana da babban mai bai wa Amurka Shawara a kan Afirka Massad Boulos a Switzerland, inda aka tattauna batutuwa ciki har da miƙa mulki ga farar-hula, in ji majiyoyin gwamnati.
Yaƙin Sudan ya ɓarke ne a watan Afrilun shekarar 2023 a lokacin da rundunar sojin da rundunar RSF suka yi arangama kan shirin haɗa kan dakarunsu.
Rundunar RSF ta yi nasara cikin sauri a yankin tsakiyar Sudan, ciki har da babban birnin ƙasar Khartoum, amma rundunar sojin ƙasar ta tura su yamma a cikin wannan shekarar, lamarin da ya sa aka zafafa yaƙi a al-Fashir da ke Darfur.