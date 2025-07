An ƙara yawan jerin sunayen masu karɓar albashin gwamnatin da kimanin “ma’aikatan bogi,” 67,311 lamarin da ya sa aka ƙwato cedi miliyan 150.4 ($14,398,861) na albashin da aka biya ba tare da aiki ba, in ji ministan kuɗi, Cassiel Ato Forson.

Da yake jawabi a zauren majalisar a lokacin da ake nazari kan kasafin kuɗi na shekarar 2025 na tsakiyar shekara ranar Alhamis, Dr. Forson ya bayyana cewa wani binciken hukumar binciken kuɗi na Ghana ya bankaɗo rukunoni biyu na sunayen da aka shigar cikin masu karɓar albashin.

"14,000 ma’aikatan da ba gane su waye ba ne da kuma wasu ma’aikata 53,311 daban da suka kammala aiki, ko sun ajiye aiki ko an sallame su ko suna dogon hutu mara albashi ko kuma sun rasu, kuma duk da haka sunayensu na cikin sunayen waɗanda ake biya albashi."

Kamfanin dillancin labaran Ghana ta ba da cewa ministan ya yi gargaɗi ga waɗanda suke da alhaƙin halastar da sunayen da aka shigar cikin zamba.

Kuɗin gwamnati

“Bari in yi amfani da wannan damar wajen gargaɗi ga waɗanda suka halastar da ‘ma’aikatan bogin’ a faɗin ma’aikatun gwamnati cewa za a ɗauran musu alhaƙin rasa ƙudin gwamnati,” in ji shi.

Forson ya shaida wa majalisar cewa za a kammala biciken a ƙarshen watan Agusta na shekarar 2025, kuma za a sanar da al’umma game da “ababen da aka gano.”

Domin yaƙar laifin shigar da sunaye cikin masu karɓar albashi ba bisa ƙa’ida ba, gwamnatin ta ce tana aiwatar da wasu matakai, wanda ya "haɗa da bincike kan sunayen ma’aikata a kai a kai domin tsabtace sunayen waɗanda gwamnati ke bai wa albashi da kuma sauya wa ma’aikata aiki daga ma’aikatu da ke da cinkoso ko waɗanda aka rufe zuwa wuraren da ake buƙatar ma’aikatan."

“Muna kan kammala aikin samar da hukuma mai zaman kanta ta albashi (IEC) a wani ɓangare na yi wa tsarin biyan kuɗin gwamnati garambawul tare da ba da umarni ga hukumomin gwamnati su nemi izini kafin su ɗauki wasu matakai masu alaƙa da kuɗi game da jerin sunayen masu karɓar albashi,” in ji Forson.

Garambawul ɗin na zuwa ne bayan umarnin da Shugaba Mahama ya bayar na gudanar da bincike kan ayyukan hukumar aikin gwamnati na ƙasar a ƙarƙshin gwamnatin da ta shuɗe bayan an gano sama da ma’aikatan bogi 18,000 cikin jerin ma’aikata da ake biya.

An bankaɗo sunayen na bogi ne bayan an gudanar da bicike domin biyan bashin alawus-alawus a hukumar, wadda ke sa ido kan yadda ake biyan matasa masu yi wa ƙasa hidima, in ji wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasar.