Daga Tuğrul Oğuzhan Yılmaz

Ka yi yawo a titunan Djibouti, za ka iya tsintar kanka a Dandalin Istanbul ko Titin Konya, ko kuma ka ci abinci a wani gidan abinci mai suna Mehmed Ali Pasha na Kavala, gwamnan Masar a zamanin Daular Usmaniyya – waɗannan duk alamomi ne masu nuna yadda tasirin Turkiyya ya yi zurfi a wannan ƙasa ta Gabashin Afirka mai suna iri ɗaya da babban birninta.

A cikin shekaru goma kawai, adadin kasuwanci tsakanin Turkiyya da Djibouti ya ƙaru daga dala miliyan 60 zuwa dala miliyan 500.

Kamfanonin Turkiyya sun zuba jari na dala miliyan 205 a manyan ayyuka 21, wanda hakan ya sake fasalta haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu ta hanyoyi daban-daban.

Wannan ci gaba mai yawa ba a kasuwanci kawai ya tsaya ba, yana nuna yadda aminci ke ƙaruwa tsakanin ƙasashen biyu.

Dangantakar Djibouti da Turkiyya tana da tushe na tarihi tun zamanin Daular Usmaniyya, kuma yanzu ta haɗa da fitar da abinci, da zuba jari a harkar gine-gine, da ayyukan ruwa da makamashi, da kuma alaƙar al’adu.

Muhimmancin dabarun Djibouti

Djibouti ta kasance tana da matsayi mai muhimmanci a harkokin kasuwancin duniya a tarihi, saboda matsayinta a haɗuwar Bahar Maliya da Gaɓar Aden.

Baya ga kasancewarta mahimmin wuri na dakon makamashi da kayayyakin masana’antu, ƙasar tana zama cibiyar sufuri ta ruwa da kuma ƙara mai ga jiragen ruwa.

Yawancin kuɗaɗen shiga Djibouti suna fitowa ne daga ayyukan tashar jiragen ruwa da kuma karɓar sansanonin sojojin ƙasashen waje.

Waɗannan ayyukan kasuwanci suna jagorantar tashoshin jiragen ruwa na Djibouti da Doraleh, waɗanda kuma ke biyan buƙatun kasuwancin ruwa na ƙasashe makwabta kamar Habasha da Somaliya.

Saboda yanayin ƙasar da ba ta da ruwa sosai, ayyukan noma a Djibouti suna da iyaka, wanda hakan ya sa dole a shigo da yawancin kayan abinci don ciyar da jama’a.

A cikin shekaru 15 da suka gabata, Turkiyya ta ƙara yawan fitar da kayayyaki zuwa Djibouti, wanda hakan ya sa ta zama babbar mai samar da abinci ga ƙasar.

Diplomasiyyar zamani

Dangantakar siyasa tsakanin ƙasashen biyu ta samo asali tun ƙarni na 16 zuwa na 19, lokacin da wasu sassan Djibouti ke ƙarƙashin mulkin Turkiyya don kare su daga barazanar mamayar Portugal.

Djibouti ta kasance ɗaya daga cikin cibiyoyin kasuwanci na farko na Daular Usmaniyya a Afirka.

An kafa dangantakar diplomasiyya ta zamani nan take bayan ƙasar ta sami ‘yancin kai a 1977. Tun daga 2003, Turkiyya tana tallafa wa ci-gaban tattalin arziki, da samar da ayyukan yi, da ƙoƙarin ci-gaban Djibouti.

Haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu yana ƙaruwa kowace shekara, ba kawai a fannin kasuwanci ba, har ma a fannin ilimi, da lafiya, da makamashi.

Djibouti ta buɗe ofishin jakadancinta a Turkiyya a 2012, yayin da Turkiyya ta buɗe nata a Djibouti a 2013. Hukumar haɗin gwiwar Turkiyya (TİKA) ta buɗe ofishinta a ƙasar a 2015.

Kamfanin jiragen sama na Turkish Airlines (THY) yana gudanar da safarar jirage tsakanin sau bakwai zuwa goma sha huɗu a mako zuwa Djibouti.

Haɗin gwiwar tattalin arziki

Hukumar Dangantakar Tattalin Arziki ta Waje ta Turkiyya (DEİK) da Cibiyar Kasuwanci ta Djibouti sun rattaba hannu kan yarjejeniya don kafa Majalisar Kasuwanci ta Turkiyya da Djibouti, wadda ke da burin ƙarfafa alaƙar kasuwanci, da shirya tarukan kasuwanci, da shirya ziyarar tawagogi da taruka.

Bisa ga shawarar da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdoğan da takwaransa na Djibouti Ismail Omar Guelleh suka yanke, a shekarar 2017 ne aka yanke shawarar kafa Yankin Tattalin Arziki na musamman na Turkiyya mai girman hekta 5,000 a yankin tashar jiragen ruwa ta ƙasar ta Gabashin Afirka.

Wannan wurin da ke kusa da tashar Doraleh, da yana da muhimmanci wajen sufuri da samarwa. Gwamnatin Djibouti ta yi alƙawarin bayar da rangwamen haraji da wasu fa'idodi ga masu zuba jari.

Kamfanonin Turkiyya da ke shiga kasuwar Gabashin Afirka suna shirin ƙara ƙarfin ajiyar kayayyaki, da haɗawa, da samarwa a Djibouti.

"In recent years, economic relations between Türkiye and Djibouti have gained momentum. Djibouti's strategic location on the Red Sea and its role as the gateway to East Africa make it an important trade and investment partner for Türkiye," Djiboutian Hassan Idriss Moussa, a PhD student in international relations at Karabuk University’s Institute of Graduate Programs, tells TRT Afrika.

"A cikin 'yan shekarun nan, dangantakar tattalin arziki tsakanin Turkiyya da Djibouti ta samu karɓuwa. Wajen da Djibouti take a Tekun Bahar Maliya da kuma matsayinta na hanyar shiga Gabashin Afirka ya sa ta zama muhimmiyar abokiyar ciniki da zuba jari ga Turkiyya," kamar yadda Hassan Idriss Moussa na Djibouti, wanda ke karatun digiri na uku a fannin hulɗa ta ƙasa da ƙasa a Cibiyar Nazari ta Jami'ar Karabuk, ya shaida wa TRT Afrika.

Ayyuka daban-daban

Turkiyya ta bayar da muhimmiyar gudunmawa ga Djibouti a fannin ruwa da makamashi. A 2017, ta fara gina Madatsar Ruwa ta Abota ta Ambouli da kuɗaɗen gwamnati don kare Birnin Djibouti — inda kaso 75% na mazuna ƙasar ke rayuwa — daga ambaliyar ruwa. Wata manufar kuma ita ce tabbar da samun isasshen ruwa ba tare da ɗaukewa ba.

Madatsar, wanda aka kammala a 2020, tana taimakawa wajen cike rijiyoyin ƙarƙashin ƙasa.

An miƙa ikon gudanar da aikin madatsar ruwan, wanda aka kammala a shekarar 2020, ga ƙasar Djibouti a shekarar da ta biyo baya. Madatsar, wacce ke da nisan kilomita 22 a yammacin babban birnin kasar, kuma tana taimakawa wajen sake cika ruwa a ƙarƙashin ƙasa.

Fiye da kamfanoni 10 na Turkiyya suna aiki a Djibouti a yanzu haka, musamman a fannin masana'antu, da gine-gine, da yawon buɗe ido. Waɗannan kamfanoni sun gudanar da ayyuka da dama, ciki har da gina otal-otal, da wuraren shaƙatawa, da hanyoyi.

Kamfanin gine-gine na kasar Turkiyya ne suka gina otal ɗin Best Western Premier DJ Hotel da ke babban birnin kasar Djibouti da kuma wurin shakatawa da ke kusa da shi. Hukumar babban birnin Konya, da hukumar Çankaya, da kuma hukumar Polatli sun rattaba hannu kan yarjejeniyar birane masu alaƙa da Hukumomin BIrnin Djibouti.

Masallacin Abdülhamid II da Cibiyar Diyanet, wanda Hukumar Addinai ta Turkiyya ta gina, yana nuna alaƙar abota mai ɗorewa tsakanin ƙasashen biyu.

Fitar da kayayyaki

Muhimman Kayayyakin da Turkiyya ke fitarwa zuwa Djibouti sun haɗa da tama da ƙarafa, da na’urorin laturoni da, kayan tsafta, da kayan ɗaki. Haka nan, kayan abinci kamar man biya rana (sunflower), da alkama, da fulawa, da taliya, da busassun kayan lambu, da ƙwai suna cikin jerin kayayyakin da ake fitarwa.

Zuwa 2023, Turkiyya ta kasance ƙasa ta huɗu a jerin ƙasashen da ke fitar da kayayyaki zuwa Djibouti, yayin da take ta tara wajen shigo da kayayyaki daga ƙasar. Muhimmin abin da Djibouti ke fitarwa zuwa Turkiyya ita ce tawada.

‘’Ayyukan ci gaban da Turkiyya ke yi a yankin sun zama muhimman abubuwan da ke ƙarfafa waɗannan alaƙoƙi," in ji Sadak Mohamud Hassan Gafow, wani ɗalibin Somaliya mai karatun digiri na uku a fannin tattalin arziki a Cibiyar Shirye-shiryen Digiri na Jami'ar Ondokuz Mayıs, ga TRT Afrika.

"Duk da karuwar yawan cinikayya, har yanzu akwai rashin daidaito a cikin dangantakar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu. zuwa shekarar 2024, Turkiyya ta fitar da kayayyaki na dala miliyan 389 zuwa Djibouti, yayin da ta shigo da kaya kaɗan ƙwarai da gaske a madadin haka.

Wannan rashin daidaito ya nuna yadda tattalin arzikin cikin gida na Djibouti yake, wanda ya dogara da shigo da kaya da kuma za a iya siffantawa da ƙarancin ƙarfin fitar da kayayyaki,’’ in ji Gafow.

Shawarwari na gaba

Da farko, a 2020 an gudanar da taron haɗin gwiwar tattalin arziki na Turkiyya da Djibouti a Ankara daga 18 zuwa 19 ga Fabrairu, inda aka cim ma yarjejeniyoyi 15 da suka haɗa da noma, da kiwo, da kamun kifi, da yawon buɗe ido, da makamashi, da harkokin ruwa.

Yawan cinikayya ya karu sosai – daga dalar Amurka miliyan 60 a shekarar 2014, zuwa miliyan 102 a 2017, miliyan 196 a 2018, miliyan 255 a 2019, miliyan 319 a 2020, har zuwa miliyan 500 a shekarar 2024.

"Ana sa ran wannan adadin zai ƙaru sosai da ƙaruwar haɗin gwiwa. Djibouti na ba da dama mai yawa ga masu saka hannun jari na Turkiyya," in ji Moussa.

"Daga cikin abubuwan da suka karfafa dangantakar Turkiyya da Djibouti akwai kwanciyar hankali a harkokin diflomasiyya, da rawar da Turkiyya ke takawa wajen ayyukan ci-gaba, da kuma hanyoyin sadarwa da ke taimakawa harkokin kasuwanci a yankin.

Gudummawar da Turkiyya ta bayar ga gine-ginen Djibouti—musamman a fannin gini, da sufuri, da kiwon lafiya — sun ɗaga dangantakar zuwa matakin da ya fi mayar da hankali kan ci-gaba," in ji Gafow.

‘’However, Djibouti’s limited export capacity renders the partnership almost unilateral. For the bilateral relationship to gain real substance, Djibouti must strengthen its production base, Turkish private sector actors should be encouraged to invest in the country, and joint production models—such as industrial zones and agricultural hubs—should be implemented. Only then can Türkiye-Djibouti economic and trade relations transform into a reciprocal, long-term, and strategic partnership," he suggests.

‘’Duk da haka, ƙarancin ƙarfin Djibouti na fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje ya sa haɗin gwiwar ta zama kamar bangare ɗaya. Domin dangantakar ta sami ƙarfi, dole ne Djibouti ta ƙarfafa tushen samar da kayayyaki, ya kamata a ƙarfafa wa 'yan kasuwa masu zaman kansu na Turkiyya su saka hannun jari a ƙasar, kuma ya kamata a aiwatar da tsare-tsare na haɗin gwiwa—kamar a yankunan masana'antu da cibiyoyin noma.

Ta haka ne kawai dangantakar tattalin arziki da kasuwanci tsakanin Turkiyya da Djibouti za ta iya sauyawa zuwa haɗin gwiwa mai ma'ana ta a dogon lokaci,’’ in ji shi.