Ga alama, sabon yaƙin da Isra’ila ta fara yi a ƙasar Lebanon, bayan wanda ta shafe shekara ɗaya tana yi a Gaza, abu ne da ke nuna hasashen da masana suka daɗe suna yi na cewa Isra’ila na son cika daɗaɗɗen burinta na mamaye yankuna masu yawa a Gabas ta Tsakiya, ba wai Falasdinu kawai ba.

Theodor Herzl, wanda ya assasa aƙidar tsananin son kafa ƙasar Isra’ila, shi ne ya fara samar da manufar Faɗaɗa Ƙasar Isra’ila wato Greater Israel.

Masana sun ce manufar ta haɗa da fatan mamaya tun daga Kogin Nilu har zuwa Kogin Yufiretis, wato wuraren da suka hada da wasu yankunan Masar da Lebanon da Jordan, sai kuma daga kudancin Turkiyya har a dangana da ƙasar Saudiyya.

Wata malama a Cibiyar Siyasa da Tattalin Arziki ta Gabas ta Tsakiya, Ecaterina Matoi ta yi iƙirarin cewa hare-haren da Isra'ila ke kai wa a halin yanzu, musamman kutsawa cikin Lebanon, ana iya ganin su a matsayin wani ɓangare na dabarunta na "Faɗaɗa Ƙasar Isra'ila".

Duk da yake gwamnatin Netanyahu a yanzu ba ta bayyana wannan ajandar ƙarara ba, Matoi ta ce ƙaruwar kutsawa cikin yankunan da ke maƙwabtaka da ita yana nuna son cim ma burin nata na faɗaɗawa.

Bari mu yi nazari kan yadda yankin Gabas ta Tsakiya yake.

Ana yi wa Gabas ta Tsakiya kallon waje mai cike da tirka-tirka saboda abubuwa da yawa mabambanta kama daga addini da ƙabilanci da tattalin arziki da siyasa da ma yanayin yankin.

Idan aka kalli taswirar Isra’ila zagaye take da wasu ƙasashen Larabawa da dama kamar Falasdinu da Jordan da Syria da Masar.

Isma’il Ahmad, wani ɗan Nijeriya, mai sharhi kan Gabas ta Tsakiya ya gaya wa TRT Afrika Hausa cewa duk wadannan kasashe suna cikin wadanda Isra’ila ke son mamaye wasu sassansu don cika dogon burinta na “Greater Israel.”

Sannan ya ce wannan shi ne karo na uku da Isra’ila ta shiga ƙasar Lebanon da sunan yaƙi kuma ga alama son mamayar ce ta sa ta yin hakan.

Wannan buri nata ya zama wani karatu da take koyawa yara tun suna ƙanana, don kimsa musu son ƙwace Lebanon ta hanyar karantar da su wani littafi mai taken Alon da Lebanon.

Isma’il Ahmad ya ce a yanzu haka cikin shekara 70 da fara hanƙoron mamayar Isra’ila, tuni ta mamaye fiye da rabin yankunan Falasdinawa, kuma da yake buri ne na dogon zango, shi ya sa a duk lokacin da za su yi faɗa da Falasdinawa, to babban burinta shi ne ta kora su su zakuɗa don ta samu ta kai mutanenta ‘yan kama-wuri-zauna.

Ya ƙara da cewa Isra’ila tana fakewa da wani abu kamar yaƙi da abokan gabarta har ta kutsa inda take so, kuma idan ta riga ta shiga waje, to fitarta na yin wahala, inda ya ba da misali da yadda ta yi a Tuddan Golan na Syria, wanda ta ƙwace shi a shekarar 1967, bayan shafe kwana shida ana yaƙi.

Ko a cikin wani shirin documentary na musamman da gidan talabijin na Turkiyya TRT World ya yi a baya-bayan nan mai taken Holy Redemption, wanda ya bankada asirin yadda Yahudawa ‘yan kama-wuri-zauna ke ƙwace yankunan Falasdinawa.

An ga yadda Isra’ilawan suke cewa suna amfani da yaƙin Gaza da ake yi suna ci gaba da mamaye yankunan Falasdinawa tare da ikirarin cewa baya ga Falasɗinu, sai sun ƙwace yankuna da dama a ƙasashe irin su Syria da Jordan da Lebanon da ma Masar.

A farkon watan nan na Oktoba, Shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiyya ya yi gargadi kan shigar Isra’ila cikin Lebanon yana mai cewa gwamnatin Netanyahu na kokarin harzuka kasashen yankin Gabas ta Tsakiya da jefa su cikin rikici.

Ya ƙara da cewa, “A mafarkinta na yaudarar kai da take yi na 'ƙwato ƙasarta ta alkawari", Isra'ila za ta fara hanƙoron ƙasarmu ta gado Turkiyya bayan Falasdinu da Lebanon.”

Sai dai masana da ƙwararru na cewa, ba lallai Isra’ila ta samu ikon kai wa ga ƙasashe irin su Turkiyya da ma Iran ba, wacce ta kasance babbar abokiyar gabarta.

Amma sun ce idan ƙasashen yankin da ma na duniya gaba ɗaya ba su haɗa kai sun yi wata hoɓɓasa ba, to Isra’ila za ta ci gaba da yunƙurin cim ma burinta na Greater Israel ta hanyar korar mazauna yankunan da take buri bayan yin yaƙi da su.

Sannan kamar yadda wani Ba’amurke mai sharhi Farfesa Noam Chomsky ya faɗa a hirarsa da TRT World, idan har wannan buri na Greater Israel zai ci gaba da zama a ran Israila da Isra’ilawa, to fa ba za ta taɓa yarda da samar da ƙasar Falasdinu mai cin gashin kanta ba, saboda tana samun goyon bayan Amurka.