Hukumar Alhazai ta Nijar ta yi shelar fara rajistar maniyyata Hajjin 2026 a manhajar GAHO
Hukumar COHO  wadda aka kafa a shekarar 2013, ita take da alhaƙin shirya da sa ido da kuma jagoran lamuran aikin hajji da Umra a Nijar.
Gurbin Mahajjata 15,891 aka bai wa Nijar a shekarar 2025 / TRT Afrika Hausa
8 Satumba 2025

Hukumar Kula da Aikin Hajji da Umra ta ƙasar Nijar (COHO) ta buɗe rajistar Aikin Hajji ga maniyyata Hajji da Umra na shekarar 2026 a kan manhajarta ta GAHO.

"Hukumar Kula da Aikin Hajji da Umra (COHO) na sanar da masu ruwa da tsaki a Aikin Hajji (shugabannin kamfanonin Aikin Hajji da maniyyata da sauransu) cewa an buɗe manhajar GAHO domin rajistar maniyyatan Hajjin 2026/1447 ranar Asabar, 6 ga watan Satumban 2025 da ƙarfe 12 na rana.

“Sannan za a rufe ta ranar 30 ga watan Nuwamban 2025 da misalin ƙarfe  6 n yamma, wani wa’adin da ba za a sauya ba," in ji hukumar COHO a wata sanarwa.

Kamfanin dillancin labaran Nijar ya ruwaito cewa a Aikin Hajjin shekarar 2025/1446, gurbin da ƙasar Saudiyya ta ware wa Nijar ya kai na mahajjata 15,891 kuma an ƙayyade kudin Aikin Hajji kan CFA 3,146,149.

Hukumar COHO wadda aka kafa a shekarar 2013, ita take da alhakin shiryawa da sa ido da kuma jagorantar lamuran Aikin Hajji da Umra a Nijar.

 

