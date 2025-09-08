Hukumar Kula da Aikin Hajji da Umra ta ƙasar Nijar (COHO) ta buɗe rajistar Aikin Hajji ga maniyyata Hajji da Umra na shekarar 2026 a kan manhajarta ta GAHO.
"Hukumar Kula da Aikin Hajji da Umra (COHO) na sanar da masu ruwa da tsaki a Aikin Hajji (shugabannin kamfanonin Aikin Hajji da maniyyata da sauransu) cewa an buɗe manhajar GAHO domin rajistar maniyyatan Hajjin 2026/1447 ranar Asabar, 6 ga watan Satumban 2025 da ƙarfe 12 na rana.
“Sannan za a rufe ta ranar 30 ga watan Nuwamban 2025 da misalin ƙarfe 6 n yamma, wani wa’adin da ba za a sauya ba," in ji hukumar COHO a wata sanarwa.
Kamfanin dillancin labaran Nijar ya ruwaito cewa a Aikin Hajjin shekarar 2025/1446, gurbin da ƙasar Saudiyya ta ware wa Nijar ya kai na mahajjata 15,891 kuma an ƙayyade kudin Aikin Hajji kan CFA 3,146,149.
Hukumar COHO wadda aka kafa a shekarar 2013, ita take da alhakin shiryawa da sa ido da kuma jagorantar lamuran Aikin Hajji da Umra a Nijar.