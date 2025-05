KASUWANCI 6 minti karatu Daga jiragen sama zuwa siyasar duniya: Qatar na duba yadda za ta samu nasara a taron kasuwanci Daga jiragen sama zuwa siyasar duniya: Qatar na duba yadda za ta samu nasara a taron kasuwanci Halartar Trump Taron Kasuwanci na Qatar na 2025 ya masa rana, inda ya ƙulla yarjejeniyoyin kasuwanci na biliyoyin daloli da kyautar jirgin sama. Amma mahalarta taron sun yi kira ga ƙarin hadin gwiwa da Kudancin Duniya. Halartar Trump Taron Kasuwanci na Qatar na 2025 ya masa rana, inda ya ƙulla yarjejeniyoyin kasuwanci na biliyoyin daloli da kyautar jirgin sama. Amma mahalarta taron sun yi kira ga ƙarin hadin gwiwa da Kudancin Duniya. Yaɗa

Qatari Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani speaks at the opening of the 5th Qatar Economic Forum in Lusail / Reuters