Sudan Kusini yamrejesha Mexico mhamiaji waliyempokea kutoka Marekani
Sudan Kusini inasema Mexico ilikuwa imetoa hakikisho kwamba aliyefukuzwa hatakabiliwa na mateso.
7 Septemba 2025

Sudan Kusini siku ya Jumamosi ilimrudisha raia wa Mexico ambaye alifukuzwa hadi Juba na Marekani mwezi Julai, wizara ya mambo ya nje ilisema.

Sudan Kusini ilisema kuwa Mexico ilitoa hakikisho kwamba raia huyo hatakumbana na mateso, matibabu yasiyo ya kibinadamu au mashtaka yasiyo ya haki alipowasili.

Jesus Munõz Gutierrez alikabidhiwa kwa balozi aliyeteuliwa wa Mexico, Alejandro Ives Estivill, ambaye aliwasili Juba siku ya Ijumaa, taarifa hiyo ilisema.

Juba ilisema inabaki kujitolea kushirikiana na washirika wa kimataifa kuhakikisha kurejea salama na kwa utu wa raia wengine sita wa nchi za tatu waliopo Sudan Kusini baada ya kufukuzwa kutoka Marekani.

CHANZO:Reuters
