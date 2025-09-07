Sudan Kusini siku ya Jumamosi ilimrudisha raia wa Mexico ambaye alifukuzwa hadi Juba na Marekani mwezi Julai, wizara ya mambo ya nje ilisema.

Sudan Kusini ilisema kuwa Mexico ilitoa hakikisho kwamba raia huyo hatakumbana na mateso, matibabu yasiyo ya kibinadamu au mashtaka yasiyo ya haki alipowasili.