Rais wa zamani wa Marekani Barack Obama anategemea kuhamia Kenya kwa angalau mwaka mmoja kama Mjumbe Maalum wa Diplomasia ya Marekani (SED), kundi ambalo alisema "linanifanya niwe na shukrani za dhati ninapo iheshimu ardhi ya baba na mababu zangu"

Akiteuliwa na Rais Joe Biden, ambaye alikuwa Makamu wa Rais wa Obama kati ya 2009 mpaka 2016, rais huyo wa zamani, alithibitishwa na Seneti ya Marekani, ambayo inazidi kuchunguza uwezekano wa kutuma Marais wastaafu katika nchi za asili zao.

Obama anatarajiwa kuwasili Kenya Juni 13 kwa kile timu yake inachokiita "safari ya upelelezi", amebainisha nia yake ya kuanzisha ofisi nje ya mji mkuu Nairobi atakapotua.

Hii, anasema, itamsaidia kuelewa vyema ugatuzi na kukuza uratibu baina ya kaunti kabla ya kutafuta ushirikiano wa kidiplomasia ulioimarishwa kati ya Kenya na Marekani.

Huku walanguzi wakisema bei ya mali inaweza kuongezeka mara tatu ndani ya muda mfupi, kaunti zilizopendekezwa za makazi yake hapo awali zilijumuisha Siaya, ambayo ni makazi ya Alego, ambayo ni kijiji cha Kogelo, ambapo bibi yake (na familia kubwa) wameishi kwa miaka mingi.

Nyingine zilikuwa Kajiado, kutokana na ukaribu wake na Nairobi, Lamu na Mandera, ambako anatarajiwa kuona vitisho vya mara kwa mara vya Al Shabaab, hivyo kuishauri Marekani vyema zaidi, na hatua za haraka za kuchukua.

Lakini inazidi kuonekana kuwa Obama anaweza kuishi Nyeri huku wenyeji wakigundua jumba kubwa, lenye ulinzi mkali, na la kisasa zaidi, linaitwa "Yad Sloof Lirpa" ambalo serikali ya kaunti haikuweza kufichua matumizi yake, ikija nyuma ya makazi rasmi ya Gavana Mutahi Kahiga.

Obama, hata hivyo, atatumia muda wake mwingi jijini Nairobi, ambako anatarajiwa kurekodi filamu yake "In The Land of My Father", akiwahusisha, kwenye baadhi ya vipande, Morgan Freeman na Sir David Attenborough kwa simulizi hiyo.