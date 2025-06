Mwimbaji wa Nigeria Tiwa Savage, alikuwa kivutio cha kutazamwa siku ya Jumapili alipokuwa akitumbuiza kwenye tamasha la kutawazwa la Mfalme Charles lll.

Savage, ambaye alivalia mavazi ya kijani kibichi na ya kumeta, aliimba 'Keys to the Kingdom'; maelewano ya sauti na infusion ya afro-beats. Wimbo huo umemshirikisha Mr Eazi msanii mwingine wa Nigeria, na ulikuwa sehemu ya mradi wa albamu ya mwimbaji wa Marekani Beyonce 'The Lion King: The Gift'.

Wimbo huo unasifu ubora wa mfalme mzuri. Maneno hayo ni matundu ya Kiingereza na Kiyoruba; lugha inayozungumzwa kusini-magharibi mwa Nigeria.

Kuingia kwake jukwaani kulikuwa kwa kimungu, akienda sambamba na ufunguzi mkali wa Orchestra ya Coronation ambao ni wanamuziki walioundwa kutoka kwa washiriki wa okestra mbalimbali ambao Charles aliigiza kama mlinzi wao wakati Prince of Wales.

Usiku huo ulikuwa na maonyesho mengine ya ajabu kutoka kwa nyota wengine wa kimataifa kama vile Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Sir Bryn Terfel, Take That, Freya Ridings na Alexis Ffrench.

Siku ya Jumamosi, katika sherehe ya kutawazwa, mwimbaji wa opera wa Afrika Kusini, Pretty Yende alitumbuiza 'Moto Mtakatifu', wimbo wa pekee wa kusisimua ambao ulipokea maoni chanya kutoka kwa mashabiki wake.