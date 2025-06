Rais wa Kenya William Ruto alitoa wito kwa majenerali wanaopigana wa Sudan Jumatano "kuacha upuuzi."

Akihutubia wabunge wa Bunge la Afrika huko Midrand, Johannesburg, Ruto alisema majenerali hao wanalipua kila kitu ikiwa ni pamoja na barabara, madaraja na hospitali na kuharibu viwanja vya ndege kwa kutumia vifaa vya kijeshi vilivyonunuliwa kwa pesa za Kiafrika.

"Tunahitaji kuwaambia majenerali hao kuacha upuuzi huo," alisema, akiongeza kuwa uwezo wa kijeshi ni kwa ajili ya kupambana na wahalifu na magaidi, sio kupigana na wanawake na watoto na kuharibu miundombinu.

Ruto alisema inasikitisha kuwa bara hilo haliwezi kusimamisha mzozo unaoendelea kwa sababu Umoja wa Afrika hauna uwezo wa kufanya hivyo kwa sababu juhudi zake za amani na usalama zinategemea ufadhili kutoka nje.

Zaidi ya raia 850 wameuawa na maelfu kujeruhiwa katika mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la wanamgambo wa Rapid Support Forces, RSF, tangu Aprili 15, kulingana na matabibu wa eneo hilo.

Mapigano yalizuka nchini Sudan mwezi uliopita baada ya kutoelewana kumekuwa kukizuka katika miezi ya hivi karibuni kati ya jeshi na RSF kushika kasi.

Umoja wa Mataifa, UN, unakadiria kuwa zaidi ya Wasudan milioni moja wanaweza kukimbia kutoka Sudan katika mwaka huo.

"Mgogoro huu ni pigo la kikatili kwa watu wa Sudan, ambao tayari wanayumba chini ya uzito wa hali mbaya ya kibinadamu," Mratibu wa Misaada ya Dharura wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisema.

Ruto alisema kuwa mataifa ya Afrika yanafaa kufadhili Umoja wa Afrika, ambao bajeti yake kwa sasa inafadhiliwa zaidi na washirika wa maendeleo, hivyo basi Waafrika hawawezi kufanya maamuzi yao wenyewe. Alinukuu msemo wa Kiingereza “He who pays the piper calls the tune.” (anayemlipa mpiga filimbi ndio anayeomba wimbo)

Ruto pia alitoa wito kwa nchi zilizoendelea kiviwanda kuhamishia viwanda vyao barani Afrika, ambayo alisema ina nishati mbadala ambayo itasaidia kupunguza utoaji wa hewa ukaa.

Alisema njia iliyo wazi zaidi ya kufikia uzalishaji wa hewa sifuri ifikapo mwaka 2050 itakuwa kwa mataifa yaliyoendelea kiviwanda kuhamishia viwanda barani Afrika kwa sababu ya kuwepo kwa nishati ya kijani ya kutosha na rasilimali nyingi za madini ambazo husafirishwa kwenda nchi za Magharibi kwa ajili ya usindikaji kila mwaka, hivyo kusababisha uzalishaji huo kupitia matumizi. ya nishati ya kisukuku na aina nyingine za nishati isiyoweza kurejeshwa.

Aliongeza kuwa ikiwa viwanda vya Magharibi vitahamishiwa Afrika, itapunguza pakubwa uzalishaji wa hewa ukaa.