Waasi hao walitaka kujihusisha katika mazungumzo na serikali ili kurejesha hali ya kawaida katika sehemu ya mashariki ya nchi, ambayo kwa kiasi kikubwa inadhibitiwa na waasi.

"Hatutafanya mazungumzo na waasi wa M23," Tina Salama, msemaji wa Rais Felix Tshisekedi wa DRC, aliiambia TRT Afrika siku ya Ijumaa.

"Tunawaomba waache silaha na kujiondoa katika maeneo wanayoyashikilia kinyume cha sheria," aliongeza Salama.

Mkataba wa Luanda

Serikali ya DRC inasema waasi wa M23 watazuiliwa katika Mlima Sabinyo kaskazini-mashariki mwa Ziwa Kivu wakati zoezi la kuwapokonya silaha linaendelea.

"Watu kutoka nje ambao ni sehemu ya kundi la waasi la M23 wanatakiwa kurejea katika nchi zao za asili," alisema Salama.

Serikali ya DRC inasema hawatafanya chochote nje ya makubaliano waliyosaini na waasi hao katika mji mkuu wa Angola, Luanda, mwezi Novemba 2022.

"Tunazingatia mapendekezo yaliyofungamana ya makubaliano ya Luanda," alisema Salama.

Waasi wa M23 walitangaza wiki hii kwamba wanataka mazungumzo moja kwa moja na serikali, wakisema wanahitaji kupata suluhisho "la kisiasa na la amani" kwa mzozo wa muda mrefu wa mashariki mwa DRC.

'Hakuna wakalimani'

Waasi hao, kupitia msemaji wao Lawrence Kanyuka, walisema katika taarifa kwamba wana dhamira ya kuunga mkono juhudi za kudumisha amani katika eneo hilo, ikiwa tu serikali ya DRC itakubali wito wao wa mazungumzo moja kwa moja.

"Serikali inapaswa kuwaagiza askari wake kutoingilia maeneo tuliyoyashikilia. Mazungumzo kati yetu na serikali lazima yafanyike moja kwa moja, na sio kupitia wakalimani," alisema M23.

Rais Tshisekedi, tarehe 13 Aprili, alitangaza kwamba serikali yake "haitafanya mazungumzo na viongozi wa kikundi cha silaha cha M23".

Rais alisema viongozi wa M23 mara nyingi hutumia mikutano kama hiyo kujipatia taarifa za kijasusi na kuingia katika serikali.

"Hatuna nia ya vita na serikali. Tunachokihitaji ni mazungumzo ya kweli kati yetu kama ndugu wa nchi moja," alisema M23 kupitia msemaji wake Kanyuka.

Marufuku ya mazungumzo na M23

Mwaka 2022, bunge la Kongo liliidhinisha sheria inayopiga marufuku "aina zote za mazungumzo na makundi yenye silaha yanayotumia njia za kijeshi dhidi ya DRC".

"Ikiwa watu hawa (M23) ni raia wa Kongo kama wanavyodai, basi watakubali kurudi katika maisha ya kiraia," Rais Tshisekedi alisema katika mkutano na waandishi wa habari mwezi Aprili.

Zaidi ya watu 300 wameuawa na waasi wa M23 mashariki mwa DRC, kulingana na takwimu rasmi.

Uasi wa M23 ulianzishwa mwezi Aprili 2012, ukitokea kutoka kundi la waasi la Congress for the Defence of the People, kundi la waasi ambalo lilipigana na serikali ya DRC kati ya mwaka 2006 na 2009.

Makundi yote mawili yalidai kwamba Watutsi wa Kongo na jamii nyingine za kikabila katika Kivu Kaskazini na Kusini walidhulumiwa.