Kamishna Mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Huduma kwa Wakimbizi (UNHCR) amelaani "shambulio la kinyama" dhidi ya watu waliolazimika kukimbia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kikundi cha silaha.

UNHCR imesema shambulio la Jumatatu katika kambi ya watu waliolazimika kukimbia katika mkoa wa Ituri limesababisha vifo vya angalau watu 45, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto.

Angalau watu 12 waliteketezwa moto wakiwa ndani ya makazi yao wakati kambi hiyo ilishambuliwa, UNHCR ilisema katika taarifa.

"UNHCR inalaani kwa nguvu zote mashambulio haya ya kinyama dhidi ya raia walio hatarini," alisema Valentin Tapsoba, mkurugenzi wa kitengo cha UNHCR katika eneo la Kusini mwa Afrika.

"Mzunguko huu wa ukatili lazima ukome. Tunatoa wito wa juhudi za pamoja katika kuimarisha amani katika mkoa wa Ituri ili watu wa Kongo warejee katika makazi yao na maisha yao ya kawaida na kuishi kwa amani," shirika la Umoja wa Mataifa limesema.

Shirika la UN linasisitiza wito wake kwa wahusika wote kuheshimu raia na asili ya kibinadamu ya maeneo ya wakimbizi na kuhakikisha usalama na ustawi wa watu waliohama makazi.

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na changamoto katika kudhibiti vurugu za makundi mbalimbali ya silaha. Hakuna kundi lililodai kutekeleza shambulio hilo katika kambi ya Lala kwa watu waliohama makazi katika eneo la Bahema Badjere mkoani Ituri, ambalo linapakana na Uganda na Sudan Kusini.

Lakini kiongozi wa eneo hilo, Jean-Richard Dheda, alisema shambulio lilitekelezwa na kikundi cha waasi kinachojulikana kama Cooperative for the Development of Congo (CODECO). Kikundi hicho bado hakijatoa taarifa yoyote kuhusu mauaji hayo.

Watu waliohama makazi walijawa na hofu wakati washambuliaji walipoingia kambini kwa visu na silaha na kuwashambulia watu kiholela, kuwalazimisha watu kutoroka kwenye eneo hatari.

Dheda alisema vikosi vya serikali vilivyoko umbali wa kilomita 4 kutoka kambini vilijibu kuchelewa.

Baada ya shambulio hilo, wakazi wengi walikimbia kambi kwa ajili ya usalama na kwenda eneo salama katika kituo cha biashara cha Bule kilomita chache kutoka eneo la shambulio, alisema kiongozi wa eneo hilo.

Mnamo Februari 2022, wapiganaji wa CODECO walifanya mauaji ya zaidi ya watu 60 waliohama makazi katika kambi ya Plaine Savo katika eneo hilo hilo.

Kikundi hicho awali kilikuwa harakati ya kilimo yenye amani, kilianzishwa miaka ya 1970 na kina mizizi katika jamii ya Lendu ya mkoa wa Ituri.

Kikundi hicho, ambacho Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linakiita "kikundi cha CODECO cha kidini" kwa sababu kinachanganya ibada za Kishenzi na Ukristo, kilijitangazia usitishaji mapigano wa pande moja mnamo Agosti 2020, lakini kisha kikazidisha mashambulizi yake.

Tangu Mei 2021, mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini imekuwa chini ya "zingirwa" ambapo Rais Felix Tshisekedi aliwafuta kazi maafisa wakuu wa serikali katika jimbo na kuwaleta maafisa wa jeshi kwa lengo la kupunguza usalama unaotishia.