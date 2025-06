Burna Boy ameshinda katika kipengele cha "Best International Act" katika Tuzo za BET, zilizofanyika Jumapili usiku huko Los Angeles, California, mbele ya Ayra Starr, Central Cee, na Stormzy.

Aya Nakamura, Ella Mai, K.O, L7nnon, Tiakola, na Uncle Waffles pia walikuwa wamepewa uteuzi katika kundi hii.

Muimbaji wa "Last Last" sasa ana rekodi ya idadi kubwa zaidi ya tuzo katika kipengele cha "Best International Act" katika Tuzo za BET, kwani hii ni tuzo yake ya nne mfululizo.

Nyota kutoka Nigeria tayari alikuwa ameshinda tuzo hiyo mara tatu hapo awali (2019, 2020, na 2021).

Wimbo wake maarufu "Like to Party" kutoka kwenye albamu yake ya kwanza ya studio iliyotoka mwaka 2013, "L.I.F.E", ulimpa umaarufu.

Albamu yake ya nne ya studio, "African Giant", iliyotolewa mwezi Julai 2019, iliteuliwa katika kipengele cha "Best World Music Album" katika Tuzo za Grammy za 62 na ilishinda Tuzo ya Albamu ya Mwaka katika All Africa Music Awards 2019.

Albamu yake ya tano , "Twice as Tall", iliyotolewa mwezi Agosti 2020, ilishinda Tuzo ya Grammy ya 63 ya Albamu Bora ya Muziki wa Dunia.

Albamu yake ya sita ya studio, "Love, Damini", ilishika nafasi ya kwanza kwenye chati ya Billboard 200 na ilikuwa na uzinduzi bora zaidi uliowahi kufanywa na albamu ya Kiafrika mnamo Julai 2022.

Mwaka 2023, Jarida la Rolling Stone lilimweka kwenye nafasi ya 197 kwenye orodha yao ya waimbaji 200 bora.