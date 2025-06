Mwimbaji maarufu kutoka Canada, Drake, amefichua kuwa yeye ndiye mmiliki mpya wa pete ya msanii nguli wa muziki wa hip-hop aliyeuawa Tupac Shakur, iliyouzwa kwa mnada kwa rekodi ya $1 milioni.

Drake ametoa tangazo hilo kwa njia ya Instagram iliyomuonyesha akiwa amevaa pete hiyo, ambayo iliuzwa kwa jumla ya dola milioni 1.016, zikiwemo kamisheni na ada kupitia Sotheby.

Drake, msanii anayefanya vizuri zaidi kupitia vibao kama vile "Gods Plan" "One Dance" na "Nice For What" ametumia gharama kubwa siku za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kununua ndege aina ya Boeing 767 kwa matumizi binafsi na kulipa $104 milioni kwa ajili ya nyumba Los Angeles iliyokuwa ikimilikiwa na mwimbaji Robbie Williams.

Tupac alionekana na pete hiyo hadharani mara ya mwisho kwenye tuzo za Muziki za Video za MTV mnamo Septemba 4, 1996.

Mauaji ya Shakur

Akiwa anafahamika kuwa mmoja wa waimbaji bora zaidi wa wakati wote na albamu milioni 75 zilizouzwa, Shakur aliuawa kwa kupigwa risasi na mshambuliaji asiyejulikana huko Las Vegas, Nevada, siku chache baadae.

Alikuwa na umri wa miaka 25.

Katika tukio la hivi majuzi kuhusiana na kesi yake, polisi walipekua nyumba huko Las Vegas mnamo Julai 18 wakiwa wanafuatilia mauaji ya Shakur.

Tupac, ambaye vibao vyake vilijumuisha "California Love," alitengeneza pete kwa muda wa miezi kadhaa, Sotheby ilisema. Alifanya hivyo kupitia Yaasmyn Fula, ambaye aliweka pete kwa ajili ya kuuza.

Pete lenyewe ni la mviringo wa dhahabu ulio na rubi ya kati ya kabochoni iliyozungukwa na almasi mbili zilizokatwa kwa lami hukaa juu ya mkanda wa dhahabu uliofunikwa na almasi.

Tupac alishawishiwa na ilani ya kisiasa ya mwanafalsafa wa Kiitaliano Niccolo Machiavelli wa karne ya 16 "The Prince," ambayo aliisoma akiwa gerezani.

Aliunda muundo kwenye taji za wafalme wa enzi za Uropa, Sotheby's aliongeza. Aliheshimiwa na nyota kwenye Hollywood Walk of Fame mwezi Juni.