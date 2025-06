Nyota wa rap Eminem amemuomba rasmi mgombea wa urais wa chama cha Republican, Vivek Ramaswamy, aache kutumia muziki wake katika kampeni, kulingana na barua iliyotangazwa hadharani siku ya Jumatatu.

Video ya Ramaswamy, ambaye anafurahia kuongezeka kwa umaarufu katika kinyang'anyiro cha awali cha Republican, akiimba wimbo wa Eminem uitwao "Lose Yourself" kwenye Maonyesho ya Jimbo la Iowa, ilienea kwa kasi mapema mwezi huu.

Katika barua iliyoripotiwa kwanza na Daily Mail, ambayo uhalisia wake ulithibitishwa na AFP, kampuni ya leseni ya muziki ya Broadcast Music Inc. (BMI) ilieleza kuwa imepokea ombi rasmi kutoka kwa Eminem likidai kwamba mgombea mwenye umri wa miaka 38 asiendelee kutumia muziki wake.

Ramaswamy, ambaye anajilinganisha kama "Trump 2.0," amepanda kwa kushangaza hadi nafasi ya tatu miongoni mwa Warepublican wanaowania uchaguzi wa awali wa urais wa mwaka 2024.

Hustle ya pembeni

Akiwa mwanafunzi wa shahada ya kwanza katika Chuo Kikuu cha Harvard, harakati zake za pembeni zilikuwa kutoa mistari ya nyimbo yenye fikra za kiliberali akitumia jina la jukwaa "Da Vek."

"Ikiwa unafikiri Vivek G. Ramaswamy '07, mshiriki mahiri wa majadiliano, ni mkali, wewe bila shaka hujakutana na Da Vek," The Crimson, gazeti la wanafunzi la Harvard, lilinukuu kwa kichekesho mwaka 2006.

Katika uchaguzi uliopita, wasanii maarufu kama Pharrell Williams, Rihanna, Aerosmith, na Adele - pamoja na warithi wa Prince - walilalamika kwamba nyimbo zao zilitumiwa kwenye mikutano ya kampeni ya Donald Trump bila idhini yao.

Hata The Rolling Stones walitishia kufungua kesi ikiwa kampeni ya Trump ingeendelea kutumia wimbo wa kikundi cha Britania "You Can't Always Get What You Want."