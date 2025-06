Takriban watu 43 wameuawa na wengine 56 kujeruhiwa katika maandamano dhidi ya Umoja wa Mataifa wiki hii Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ilitangaza Alhamisi, huku makundi ya haki za binadamu yakilaumu jeshi kwa kufyatua risasi kwa lengo la kuwalenga raia.

Waathiriwa waliripotiwa kuuawa baada ya jeshi kuvamia umati wa kikundi cha kidini kinachoitwa Natural Judaic and Messianic Faith Towards the Nations ambacho kilikusanyika kushinikiza kuondolewa kwa kikosi cha Umoja wa Mataifa kinachojulikana kama MONUSCO na vikosi vya kikanda kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Tukio hilo lilitokea Jumatano katika mji wa mashariki wa Goma, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini.

Mamlaka ilikuwa imewapiga marufuku waandamanaji waliopangwa na kikundi cha kidini, ambacho kilijiita "Wazalendo," ambacho jeshi kilikishutumu kwa kuleta fujo.

Kikundi hicho kilifanya "vitendo vilivyosababisha uvurugaji wa utulivu wa umma, ikiwa ni pamoja na kuwapiga mawe hadi kufa maafisa wa polisi, na hivyo kusababisha polisi kuingilia kati kurudisha utulivu na amani katika mji," ilisema taarifa ya serikali.

"Kulingana na ripoti za kijeshi na za matibabu, idadi ya vifo ni 43, na majeruhi ni 56."

Ilisema waathiriwa 20 walitibiwa katika hospitali tofauti wakati watu 158, ikiwa ni pamoja na kiongozi wa kikundi hicho, Ephraim Bisimwa, walikamatwa.

Serikali pia ilisema ilikuwa imeanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo na washukiwa wangefunguliwa mashtaka hivi karibuni.

Kwa upande mwingine, Human Rights Watch katika taarifa iliwataka mamlaka kutoa mara moja upatikanaji wa familia kwa waathiriwa na "kuwawajibisha maafisa wa kijeshi wa ngazi ya juu walioamuru matumizi ya nguvu za kisheria zisizo halali."

"Vikosi vya kijeshi vya Kongo vinaonekana kufyatua risasi kwenye umati wa watu kuzuia maandamano, njia isiyo ya kibinadamu na isiyo halali kabisa ya kutekeleza marufuku," alisema Thomas Fessy, mtafiti wa Congo wa Human Rights Watch.

"Kwa miaka miwili, mamlaka ya kijeshi yameitumia 'hali ya hatari' - sheria ya kijeshi - katika mkoa wa Kivu Kaskazini kwa ukandamizaji mkali wa uhuru wa msingi."

Maelfu ya watu katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri, ambayo ni mikoa inayokumbwa na migogoro zaidi Mashariki mwa Kongo, wanaishi katika makambi.

Wacongo wanachukulia vikosi vya Umoja wa Mataifa kuwa havilindi vyema wakazi.

Mwaka 2022, maandamano yenye ghasia yalizuka dhidi ya kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani huko Goma.

Walinda amani wa Umoja wa Mataifa wamekuwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini tangu mwaka 1999, huku vikosi vya kikanda vya Afrika Mashariki vikijulikana pia kuwa vikazi Goma na jukumu la kudhibiti ghasia.